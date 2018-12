Dronningen bryder traditionen

I aften sidder langt de fleste danskere klar foran skærmen iført deres stiveste puds for at indlede årets sidste aften med dronningens nytårstale. Præcis som sidste år og året før.

- Same procedure as last year, som James ville have sagt i '90-års fødselsdagen', der for mange også er en fast nytårstradition.

Men noget er imidlertid ikke helt, som det plejer at være. Dronning Margrethe holder nemlig sin 47. nytårstale fra Fredensborg Slot i stedet for Amalienborg.

Det skyldes, at dronningen for en gangs skyld har residens på Fredensborg Slot i stedet for i København som følge af renoveringen af en større underjordisk afløbsinstallation på Amalienborg Slotsplads. Dermed må hun opgive at holde talen i Dronningens modtagelsesværelse i Christian IX's Palæ, som hun ellers plejer.

Det oplyste kongehuset i en pressemeddelelse tidligere på året.

Og derfor ser der altså lidt anderledes ud i baggrunden, når dronningen udtaler sine efterhånden berømte afsluttende ord:

- Gud bevare Danmark.

Det er dog ikke første gang, at nytårstalen holdes på netop Fredensborg Slot. Det er ifølge kongehuset også sket i 1979, 1980, 2014 og senest i 2015, hvor Christian IX's Palæ var under renovering.

Det var i øvrigt her, hun holdt en af de taler, der formentlig går over i historien. Her afslørende en noget mærket dronning nemlig, at prins Henrik ville gå på pension.

At dronningen vælger Fredensborg Slot, overrasker ikke Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor i historie og ekspert i kongehuset.

- Det er jo bare de praktiske, ydre rammer, der skal være i orden, vurderer han.

Konge- og dronningetro danskere, der ønsker at opleve stemningen på slottet, skal altså i stedet for Amalienborg tage til Fredensborg, hvor Livgarden spiller 'Kong Christian stod ved højen mast' efter talen, og Ydre Slotsgård vil være åben for publikum.

Nytår i udklædning

Dronning Margrethe har i årevis fejret nytår med en håndfuld gode venner, der blandt andre tæller Keld og Birgitta Hillingsøe, Bent Fabricius-Bjerre og hans kone, Camilla Arndt, dronningens veninde Susanne Heering, Joen Bille og Bente Scavenius, og Bente og Jesper Bruun Rasmussen.

Alle vennerne holder til i eller i nærheden af København, og ved at holde talen på Fredensborg Slot får dronningen kortest muligt til årets sidste fest, der siden 1970'erne har været lig med en udklædningsfest for venneparrene.

Sidste år kom hun og prins Henrik udklædt som Harlekin og Columbine til 'Nøddeknækkeren'-fest hos Susanne Heering i Hellerup.

