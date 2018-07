Dronningen genoptager gammel sommertradition

I mange år var det en fast sommertradition, at dronning Margrethe og prins Henrik inviterede til pressemøde på deres franske slot Château de Cayx nord for Toulouse.

For nogle år siden blev det droppet til fordel for en sommerfotografering på Gråsten Slot, hvor hele familien i mange år var samlet i juli.

Men nu bliver traditionen genoptaget - i hvert fald for en enkelt gang.

Margrethe inviterer nemlig til pressemøde på slottet forud for den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i Danmark i slutningen af august. Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

Torsdag 16. august afbryder Margrethe altså sin sommerferie for en kort bemærkning for at tage imod pressen på slottet.

Kronprins Frederik er indkaldt som regent i perioden 9. til 23. august, hvor hun forventes at nyde ferien på det franske vinslot ved Cahors.

Margrethe og Henrik fotograferet på Cayx. Foto: Mads Winther

Stort drama

Sidste sommer dannede Cayx rammen om lidt af et drama, da prins Henrik forklarede journalister fra Billed-Bladet og Se og Hør, at dronningen gjorde ham til 'narren'. Det skete i forbindelse med, at det kom frem, at den nu afdøde prins Henrik ikke ønskede at blive begravet ved siden af Margrethe i Roskilde Domkirke.

Kort efter - 8. august - rejste dronningen til Cayx, og en måned senere sprang bomben fra kongehuset, da det afslørede, at prins Henrik, der sov stille ind 13. februar i år, led af demens.

Inden da var sidste gang kongefamilien tog imod pressen på det franske slot til prins Henriks 80-års fødselsdag i 2014.

Her var hele familien med børn og børnebørn samlet.

En glad fødselar omgivet af familien. Foto: AP

Hele familien samlet på den runde fødselsdag 11. juni 2014. Foto: AP

