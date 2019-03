Dronningen kommenterer terror i New Zealand

Dronningen Margrethe har fredag eftermiddag udtrykt dyb medfølelse for ofrene for terrorangrebene i New Zealand

Efter de tragiske terrorangreb i to moskeer i New Zealand fredag, hvor mere end 49 indtil videre har mistet livet, udsender dronning Margrethe sine kondolencer til New Zealands generalguvenør. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Jeg er dybt berørt over at høre om de tragiske og forfærdelige hændelser i Christchurch i dag. Jeg ønsker at udtrykke min dybeste medfølelse og sympati med dig og det New Zealandske folk'

'Mine tanker er hos familierne og vennerne til ofrene', skriver blandt andet i et personligt brev til generalguvenøren.

En bevæbnet gerningsmand trængte fredag klokken 13.40 lokal tid ind i moskéerne og skød mod tilfældige.

40 mennesker dræbt i terrorangreb i New Zealand

Flere anholdt

Fire personer er blevet anholdt i New Zealand i forbindelse med terrorangrebet mod de to moskeer.

Heraf har det dog vist sig, at en af dem ikke har noget med hændelsen at gøre, og to andres rolle undersøges stadig.

Den fjerde vurderes til at være hovedbagmanden, og han bliver lørdag fremstillet for en dommer og sigtet for drab.

Newzealandsk politi har ikke bekræftet identiteten på manden, ud over at der er tale om en 28-årig australsk statsborger.

Se også: Svensk piges navn stod på terror-våben

Manifest

Der er efter alt at dømme tale om den samme mand, som livestreamede de mange grufulde drab, og som desuden har lavet et 74 sider langt manifest, hvor han skriver om baggrunden for angrebet.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, erklærede fredag morgen dansk tid, at der var tale om et terrorangreb, og at 'der var tale om et af de mørkeste øjeblikke i landets historie'.