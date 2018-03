Dronningen tilbage på job: Takkede for prins Henrik-indsats

Tirsdag eftermiddag trak dronning Margrethe i arbejdstøjet og viste sig offentligt for første gang efter prins Henriks bisættelse 20. februar.

Det skete, da hun deltog i afskedsparaden for det seneste hold af Den Kongelige Livgarde på Livgardens Kaserne, og i den forbindelse uddelte 'Dronningens Ur' til en af holdets gardere, som var blevet udpeget af sine kammerater og foresatte til at modtage den særlige ære.

Selvom hofsorgen officielt slutter tirsdag 14. marts var dronningen klædt i sort med praktiske, flade vinterstøvler og det karakteristiske smil, der har fulgt hende i tiden omkring og efter prins Henriks død 13. februar.

Og netop ægtefællens død spillede da også en rolle, da den 77-årige Margrethe skulle tale til garderne.

Hædersbevisningen uddeles tre gange om året, men dronningen lagde ikke skjul på, at den betød noget særligt denne gang.

- Jeg tager selv afsked med en række gardere, der har gået vagt ved vores slotte, som har haft en forhåbentligt spændende og givende uddannelse. I dette tilfælde siger jeg også farvel til en gruppe gardere, som har ydet en ganske særlig indsats her for en måned siden i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse. Hvad de dér præsterede, var meget smukt og meget stemningsfuldt, slog hun fast og tilføjede, at de værnepligtige også havde til opgave at flytte de mange blomster, som danskerne havde lagt ved blandt andet Amalienborgs Slotsplads og Fredensborg Slot, til Kastellet i København.

- Det giver hele begivenheden en særlig vinkel. For det siger jeg dem tak, og jeg håber, at de minder, I tager med jer fra at være gardere, er gode minder, sagde dronningen, inden hun overrakte 'Dronningens Ur' til garder Nicolajsen på 23 år.

Dronning Margrethe overrækker 'Dronningens Ur' til en værdi af 8000 kroner til Jens Jacob Nicolajsen, der var blevet valgt som tjenesteperiodens bedste garder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Politiet efterforsker brud på tavshedspligt under prins Henriks indlæggelse

Jens Jacob Nicolajsen var stolt og glad over at modtage prisen.

- Dronningen sagde, at det var en stor ære. Jeg synes ikke, jeg har gjort noget særligt - jeg har bare været med selv, forklarede han til Ekstra Bladet efter paraden var slut, og han var blevet krammet eftertrykkeligt af sin stolte familie.

Dronningen takkede jer specielt for at have ydet en særlig indsats i forbindelse med prins Henriks død. Hvilke opgaver havde du?

- Jeg var med til at stå vagt ved hans båre, og så var jeg også med til Æreskommandoen, sagde han.

Hvad kendte du noget til prins Henrik?

- Jeg kendte ikke andet til ham, end at han var dronningens mand, og jeg har set ham ved et par lejligheden rundt om i landet. Så jeg har ikke rigtig mødt ham ellers, men det var en stor ære at være med til, lød det fra Nicolajsen, hvis far og begge bedstefædre også har været i Livgarden.

Han har dog ikke planer om at fortsætte i Forsvaret lige med det første.

En stolt garder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

8000 kroner koster uret, som garder Nicolajsen kun vil bruge til særlige lejligheden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Se også: Tårnhøjt forbrug: Kongehuset brugte 48,4 millioner i 2017