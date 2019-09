Efter 20 år: Alexandra siger stop

Det er sidste gang, at Grevinde Alexandra stiller op og går en tur for en god sag til velgørenhedsarrangementet ECCO Walkathon

Grevinde Alexandra er færdig med at gå for velgørenhedsbegivenheden ECCO Walkathon.

Gennem de sidste 20 år har ECCO doneret penge pr. kilometer, som hver deltager går fordelt på flere forskellige ruter i København, Odense, Aarhus og Kolding, til en god sag. I år donerer de 7,5 krone pr. gået kilometer.

Den 55-årige grevinde har selv gået en tur til fordel for en god sag alle årene, men efter at have rundet sit 20-års jubilæum, er det er nu op til nogle andres ben at gå den gode gerning, fortæller hun søndag til Ekstra Bladet.

Det er dermed også en tradition for hendes egen familie, der stopper.

- Jeg har gjort det i 20 år. Det kan jeg se på mine børn. Nu kan de gå turen selv, sagde grevinden på scenen, da arrangementet blev skudt i gang på Kastellet i København.

Skaber traditioner

Grevinde Alexandra spiller ellers en stor rolle for ECCO Walkathon, der i år samler penge ind til SOS Børnebyerne og Hjerteforeningen.

'Hos ECCO er vi så glade for at Grevinde Alexandra har bakket op om ECCO Walkathon gennem næsten 20 år og synes det er helt naturligt at hun giver stafetten videre', skriver Vivi Okholm, som er eventmanager i ECCO og ansvarlig for ECCO Walkathon, i en mail.

I 2004 sad prins Felix på Grevinde Alexandras skuldre, da hun gik en tur for ECCO Walkathon. Dengang var hun også med under den officielle åbning. Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

Som æresgæst var hun søndag både på scenen og byde de 15.000 deltagere velkommen og for at sende de vandresko-iklædte deltagere afsted på den såkaldte Café Latte-rute, hun selv går i år.

Der var god stemning på scenen, inden grevinden skulle ud på sin måske sidste tur for ECCO Walkathon. Foto: Anthon Unger

'Hun har sammen med tusinder af andre gåglade danskere været med til at skabe en tradition for familier - at man sammen går penge ind til er godt formål - og det er vi meget glade for og stolte af', fortsætter Vivi Okholm.

Grevinde Alexandra er dog ikke afvisende over for, at hun skal gå turen igen. Det bliver bare ikke som æresgæst eller som et ansigt udad til.

Forberedelser i gang

Nok skifter Alexandra sti, men hun har stadig en del at se til.

- Jeg har mine foredrag, og der er nogle arbejdsrelaterede foredrag lige nu, der ruller der ud af, fortæller hun til Ekstra Bladet, inden hun startede den lange gåtur på 7,5 kilometer rundt i København.

- Jeg er faktisk blevet bedt om at lave to nye foredrag, fordi der har været så meget interesse. Så det går jeg og forbereder lige nu, fortæller hun.

Sønnderne Prins Nikolai og Prins Felix var med grevinden på gåtur. Foto: Anthon Unger

Grevinde Alexandra går Café Latte-ruten med sine to sønner, en håndfuld venner og sin hund Bailey.

Hendes ene søn prins Nikolai er netop blevet optaget på Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School på Frederiksberg, og prins Felix går på Gl. Hellerup Gymnasium.