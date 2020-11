Efter blodprop: Julen bliver usædvanlig

Efter et turbulent halvår for kongehuset, hvor prins Joachims blodprop i sommer ramte som et slag i ansigtet, skulle man tro, at familien ville søge hinanden i juletiden.

Det er dog ikke tilfældet.

I en pressemeddelelse oplyser kongehuset, at dronning Margrethe i år holder jul på Schackenborg Slot med prins Joachim, prinsesse Marie, prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og Prinsesse Athena.

Kronprinsparret og deres fire børn holder jul for sig selv i Frederik VIII's palæ på Amalienborg.

Ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen er det usædvanligt, at de to brødre vælger at fejre højtiden hver for sig.

- De plejer at holde jul sammen og har i mange år haft som tradition at samles på Marselisborg, men det bliver det så ikke i år, siger han.

Det kommer dog ikke bag på kongehuseksperten, at man har valgt at dele familien op.

- Det sender det signal, at de overholder coronareglerne. Hvis de alle samledes, ville de være 13, og så er de ude over den anbefalede sociale boble, siger han og tilføjer:

- Kronprinsparret kan jo være omkring dronningen hele tiden, fordi deres officielle pligter er begrænset af coronagrunde, hvorimod prins Joachims familie er mere fjerne. Så jeg forstår godt det valg.

Sender signal

Søren Jakobsen mener desuden, at der en klar markering i, at valget er faldet på Schackenborg Slot.

- Joachim kom jo ikke så godt fra sit sønderjyske projekt, og der var en del uvilje imod ham, da han droppede landbruget, siger han og tilføjer:

- Så nu markerer de, at de har tænkt sig at holde relationen til Sønderjylland ved lige, og julen er jo den største højtid, vi har, så det bliver man nok glad for lokalt.

Prins Joachim og hans familie flyttede til Frankrig, fordi prins Joachim skulle tage en militæruddannelse på École Militaire i Paris. Han skulle 1. september være tiltrådt stillingen som Danmarks forsvarsattaché i Paris, blodproppen, som 24. juli ramte prinsen i hjernen, satte en stopper for planerne.

I midten af september tiltrådte prinsen dog stillingen på fuld tid på den danske ambassade i Paris.