Efter fjorten dage på langs: Nu er der nyt om kronprinsens ryg

To uger var, hvad kronprins Frederik skulle bruge for at komme sig over sin rygoperation. Nu melder han sig klar til officielle opgaver igen

For knap to uger siden meddelte kongehuset, at kronprins Frederik var blevet opereret for en diskusprolaps i ryggen søndag 2. september

På grund af operationen var 50-årige Frederik nødt til at aflyse alle aktiviteter i en ellers tætpakket, royal kalender, så han havde tid til at komme sig efter indgrebet.

Men nu har kronprinsen valgt at raskmelde sig. Han er klar til at genoptage jobbet som kronprins, med alt hvad det indebærer. Det fremgår af kongehusets kalender.

Første officielle dag tilbage på arbejdet for kronprinsen er på mandag, hvor han skal åbne ITS World Congres 2018 i Bella Centeret i København. Han er også booket til at holde en tale tirsdag, men så har han også fri de næste seks dage, så der er tid til at pleje ryggen.

Senere i september skal Frede allerede på sin første store udenlandsrejse, efter ryggen er blevet opereret. Han skal til Kina, hvor han skal deltage i Beijing Design Week.

Kronprinsen opereret

Måtte droppe Finland

Inden Frede blev opereret for sin diskuprolaps var det planlagt, at han skulle på en to-dages tur til Finland i forbindelse med et større kultur- og erhvervsfremstød.

Denne tur måtte han af gode grunde aflyse, og kongehuset valgte at sende kronprinsesse Mary af sted som vikar for gemalen.

Knap var hun kommet hjem til Danmark efter hendes rundrejse til de finske byer Helsinki og Turku før hendes mand valgte at raskemelde sig.

Genoptræning i et par uger

'Der venter i den kommende tid et genoptræningsforløb, og derfor må det forventes, at Kronprinsens officielle aktiviteter i de næste par uger bliver aflyst', skrev Lene Balleby i pressemeddelelsen, hvor kongehuset informerede om det overståede operation.

Og der er kun lige knap to uger, der er gået, siden kronprinsen lå på operationsbordet for at få ordnet diskusprolapsen.

Operationen forløb som planlagt, og kronprinsen var blevet udskrevet fra hospitalet, inden at kongehuset informerede pressen om indlæggelsen.

