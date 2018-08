Efter mange spekulationer: Det skal der ske med Cayx

CHATEAU DE CAYX (Ekstra Bladet): Dronning Margrethe og prins Henrik købte middelalderslottet Château de Cayx i 1974.

Siden er så godt som hver eneste sommerferie blevet tilbragt på slottet - i dets vinmarker og i poolen ikke mindst.

Slottet blev købt dels for en folkegave i forbindelse med brylluppet, dels for parrets egne penge, og derfor er det også helt op til Margrethe, hvad der skal ske med slottet, når hun ikke er her længere.

Prins Joachim var ikke meget for at snakke om sagen, da Ekstra Bladet mødte ham for nyligt og spurgte, om han eller Frederik skal overtage det.

- Tag det nu roligt, lød det kortfattet fra Joachim, da han blev spurgt til fremtiden for slottet.

Anderledes informativ var Margrethe, da hun for første gang i ti år havde inviteret til pressemøde på slottet torsdag formiddag.

- Jeg regner med, at familien - mine to sønner - finder ud af det efterhånden - hvordan de vil gøre. Det vil jeg ikke blande mig i, slog hun fast, da Ekstra Bladet spurgte.

- Men ønsker De, at det skal blive på familiens hænder?

- Jeg håber naturligvis, at de føler sig så knyttet til stedet - også fordi så meget af deres fars familie bor heromkring om sommeren - så det regner jeg da med. Det, forestiller jeg mig, kommer til at fortsætte, tilføjede hun.

Dermed skød dronningen alle spekulationer om et eventuelt salg til jorden.

- Jeg regner med at komme her, som jeg hidtil har gjort. I hvert fald om sommeren.

Gave til Frederik

Prins Henrik har ellers tidligere luftet, at det nok ville være hans førstefødte, der skulle overtage forældrenes slot, der blev købt for 2,5 millioner - delvist finansieret af en folkegave i forbindelse med parrets bryllup i 1967.

- Vi har tænkt på måske at give det til den ældste, kronprins Frederik, fordi prins Joachim har sit sted i Sønderjylland, forklarede han i et interview med BT i 2008.

Siden har meget som bekendt ændret sig i kongefamilien.

Joachim er ikke længere landmandsprins på Schackenborg Slot, som han overdrog til en fond i 2014. Og året efter meddelte prins Henrik, at han havde bortforpagtet både vinproduktion og -salg til det franske kooperativ Vinovalie. Dermed opgav han drømmen om at lade sit livsværk overgå til en af sønnerne.

Og det er Margrethe taknemmelig for nu, lod hun forstå.

- Heldigvis det er det bortforpagtet, forklarede hun om vinproduktionen.

Må selv tage stilling

Dronningen har i en uge opholdt sig på Cayx, der især var Henriks hjertebarn. Og det er da også ’anderledes’ at være her uden Henrik.

- Han kommer ikke lige ind fra døren og spørger, om vi skal gøre dit eller dat. Jeg må selv tage stilling til, hvordan dagen skal gå, så det må man selv tage stilling til. Og det gør jeg så.

- Er det ekstra vemodigt at være på prins Henriks hjemegn?

- Nej, men det er det så egentlig ikke, for det er jo et sted, vi skabte sammen min mand og jeg, og som vi begge holdt kolossalt meget af og er meget knyttet til. Vi er meget knyttet til stedet her, men også til egnen, fordi hele min mands familie bor her, sagde dronningen, der bruger ferien på at 'gå omkring i huset' og på at tage på markedet og handle.

