Efter ny kontroversiel melding: - Hun har tabt småkagerne

- Det har været en rigtig skidt påske for dronningen.

Sådan lyder vurderingen fra kongehuseksperten Søren Jakobsen, der mildt sagt er overrasket over regentens kontroversielle udtalelser i de to store interviews, der er blevet bragt med majestæten i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

- Jeg synes, at det er meget kedeligt. Hendes realitetssans svigter. Nu har vi set to tilfælde i løbet af meget få timer, og jeg håber ikke, at det er en vedvarende tilstand. Hvis dronningen fortsætter på den er måde, må hun gå på pension, mener Søren Jakobsen.

Lørdag bragte Politiken et langt interview med dronningen, hvor hun blandt andet sagde, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringerne er menneskeskabet.

Søndag kom majestæten ifølge Søren Jakobsen med en lige så kontroversiel udtalelse i et interview med Berlingske.

Her blåstemplede hun kronprinsparrets ellers meget kritiserede udlejning af deres 10 millioner kroner dyre skihytte i Verbier i Schweiz.

- Jeg har godt set, at der har været nogle, der fik lidt ondt i halsen over kronprinsparrets chalet i Schweiz. Men jeg har faktisk vældigt svært ved at se, hvorfor det skulle være så forfærdeligt. Jeg tror, det var, fordi man ikke vidste om det. Det var ikke noget, der var blevet holdt hemmeligt. Det var bare ikke noget, der blev snakket om. Når det så kommer frem, siger man 'uha, der var noget, vi ikke vidste'. Men det er ikke alt, man ved!, sagde dronningen til Berlingske.

Blåstempler Fredes fidus

- Med den udtalelse åbner hun i den grad for debatten om, hvorvidt kongefamilien får for meget i apanage, når der kan være så meget luft i deres budget, at de kan købe ejendomme i udlandet. Men det kan Folketinget passende se på, når statsbudgettet efter corona skal gennemgåes med en tættekam, siger Søren Jakobsen.

Ud over det økonomiske aspekt peger han også på, at sikkerheden i forbindelse med udlejningen kan være et problem.

- Det er jo ikke meningen, at almindelige menneske skal gå rundt i de kongeliges hjem. Så kan de også leje Fredensborg ud, når dronningen ikke opholder sig der. Der bliver brugt millioner af kroner på sikkerhed lige nu på Amalienborg, og samtidig lejer kronprinsparret ud til private. Det hænger ikke sammen, siger han.

Ifølge Søren Jakobsen har dronning Margrethe som overhoved for den kongelige familie ikke vejledt kronprinsparret godt nok i forhold til skihytten. Og nu forsvarer hun sågar udlejningseventyret.

- Hun har tabt småkagerne - og muligvis cigaretpakken, synes jeg. Det er naturligt, at hun som mor forsvarer sine børn, men hun er også nummer et i institutionen kongehuset. Der er nogle spilleregler, man er nødt til at følge, og dem har de overtrådt, siger Søren Jakobsen.

Selvfølgelig forsvarer hun det

Lars Hovbakke Sørensen er lodret uenig i Søren Jakobsens vurdering af dronning Margrethes udtalelse om kronprinsparrets skihytte i Schweiz.

- Jeg kan ikke se noget kontroversielt i det overhovedet. Det sker kun sjældent, at kongefamilien i den grad møder kritik. Når det alligevel er sket, har vi flere gange set dronningen være ude og forsvare sin familie, siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Han nævner, at dronningen eksempelvis forsvarede sin ældste søn, da han kom i modvind for sit medlemskab af den Internationale Olympiske Komité.

- Den gang var hun også ude og forsvare kronprinsen. Og det, synes jeg, da kun er rimeligt, hun gør, når hun mener, at der er en grund til det.

Lars Hovbakke Sørensen medgiver, at dronningens holdning til klimaspørgsmålet kan kaldes både speciel og kontroversiel.