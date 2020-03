Efter royale fester: Fonds-boss betaler til dyre taffelstole

Erhvervsmanden Sten Scheibye afviser blankt, at han som formand for Knud Højgaards Fond har givet en million kroner til dronningens taffelstole for at pleje sit forhold til majestæten.

Ekstra Bladet kunne tidligere fortælle, at seks store fonde, heriblandt Knud Højgaards Fond, hver især har støttet med en million kroner til Margrethes taffelstole, efter kongehuset ansøgte dem om støtte til stoleprojektet.

Flere personer bag fondene er de selvsamme, heriblandt Sten Scheibye, der også modtager invitationer til royale fester og jagter og titler og ordener.

Sten Scheibye, der har en fortid som formand i Novo Nordisk og Novo Nordisk Fonden, blev sidste år slået til ridder af første grad.

I 2017 deltog han i kronprinsens jagt i Gribskov, ligesom han gennem årene har frekventeret de bonede gulve på Amalienborg som fast gæst til kongehusets fester.

Sten Scheibyes iver efter at hjælpe kongehuset understreges af hans velvillighed til at gå stærkt på kompromis med fondens uddelingspolitik.

Knud Højgaards Fond specialiserer sig hverken i støtte til kultur eller dansk design, men i uddannelse og forskning.

Sten Scheibye understreger ikke desto mindre, at der ikke er nogen sammenhæng mellem hans personlige forbindelser til kongehuset og fondens støtte til taffelstolene.

Har mange hatte

- I jeres uddelingspolitik nævner I en række formål, blandt andet teater, koncerter og museer, men hverken designerstole eller kongehuset. Hvordan passer donationen til jeres uddelingspolitik?

- Ja … Det mener vi, at det gør, og det kan jeg ikke detaljere yderligere, for det er en vurdering fra sag til sag, og vi udtaler os ikke om vores enkelt-donationer.

- Gav det et større incitament, at det var kongehuset, der stod som afsender på ansøgningen?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Vi klassificerer ikke vores ansøgere.

- Forventer du at få flere af den slags invitationer, efter du som formand gav en million kroner til taffelstolene?

- Jeg forventer ikke nogen modydelse, og det er muligt, at jeg har været inviteret til kongehusets arrangementer, men jeg kan ikke vide, i hvilken egenskab jeg er inviteret som.

- Jeg har mange forskellige hatte på, men vi forventer ikke nogen modydelse.

Ingen sammenhæng

- Ser du en sammenhæng mellem det at give en donation og blive inviteret til et arrangement eller modtage en titel, som du i øvrigt også har?

- Nej, det gør jeg ikke.

- Når man får et ridderkors, får man ikke nogen begrundelse, så jeg kan ikke se nogen sammenhæng, og det tror jeg heller ikke, at der er.

- Kan du fortælle mig, hvilken betydning det har for dig at blive inviteret til de her royale fester?

- Nej, fordi det her handler om Knud Højgaards Fond. Jeg svarer ikke som privat person. Jeg svarer på de spørgsmål, du stiller til mig som formand for fonden.

- Er millionstøtten til taffelstolene et forsøg på at styrke dit forhold til majestæten?

- Det kan jeg ikke svare på.

Ud over Sten Scheibye deltog Fritz Schur, Poul Due Jensen, der er Grundfos-arving, og Richard Sand, formand for Hempel Fonden, der også har støttet dronningens taffelstole. Foto: Mogens Flindt

- På kronprinsens jagt i Gribskov var det et forum, hvor man kunne netværke med den øvrige erhvervselite eller kongehusets medlemmer?

- Det er da klart, at man kan tale sammen.

- Kan man tale forretning?

- Det kan man gøre, som man vil.

- Er det noget, du har gjort?

- Det erindrer jeg ikke, at jeg har, siger Sten Scheibye.