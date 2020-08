Efter sygemelding: Her er Jokkes redningsmand

Jokke skylder et stort glas rose i Paris’ lufthavn.

Selvom den 51-årige prins ikke tiltræder første september som planlagt, bliver hans arbejde som forsvarsattaché i Paris ikke forsømt.

Den assisterende forsvarsattaché i Paris, orlogskaptajn Dennis Armand Vad, kan passe hans arbejde, mens prinsen stadig er sygemeldt.

Det bekræfter Forsvarsministeriet over for Ekstra Bladet.

Tungere tjans

I går meddelte kongehuset, at Joachim udskyder sin første arbejdsdag med omkring to uger af hensyn til sit ramponerede helbred.

Dermed tiltræder Joachim først engang i midten af september.

Selvom Jokkes redningsmand ikke selv vil sætte ord på sit nye liv som Jokkes assistent i Paris:

- Du må kontakte Forsvarsministeriet for at få nogen kommentarer, siger militærmanden.

Vad skal ikke blot holde skansen, mens prinsen er syg. På sigt bliver hans arbejdsbyrde efter alt at dømme også tungere end ellers aftalt.

Når Joachim er raskmeldt, kommer han til at arbejde på nedsat tid udstationeret på kongefamiliens vinslot, Château de Cayx.

Jokke har magten

Mens den tidligere forsvarsattaché varetog posten alene, fik Joachim tildelt en assisterende forsvarsattaché.

Dennis Armand Vad refererer til Joachim, og magtforholdet understreges af deres lønninger.

Mens Joachim tager apanagen på 3,8 millioner kroner om året med ned til Frankrig, må Dennis Armand Vad nøjes med 592.000 kroner om året.

Trods løngabet fremgår det af jobopslagene, at Dennis Armand Vad og Joachim har identiske arbejdsopgaver.

Der har været spekulationer om, hvorvidt den assisterende forsvarsattaché bliver Jokkes barnepige, eller om det i virkeligheden er Dennis Armand Vad, der skal udføre arbejdet, så prinsen ikke bliver overbebyrdet.

Det fejer Forsvarsministeriet af bordet.

Satser på Frankrig

Ifølge ministeriet har man hyret den assisterende forsvarsattaché på grund af Danmarks stigende samarbejde med Frankrig på forsvarsområdet.

Udover Frankrig er USA det eneste land, hvor Danmark også har udstationeret en assisterende forsvarsattaché. Dermed prioriterer man nu Frankrig højere end Tyskland og Storbritannien på forsvarsområdet.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, der er professor på Forsvarsakademiet, øger Danmark samarbejdet med Frankrig for at gardere sig, hvis Storbritannien på grund af Brexit ikke kommer til at bidrage som før.

- Frankrig er i dag vores primære operative partner i kraft af samarbejdet i Sahel (den sydvestlige del af Mali, red.), bidraget til den fransk-ledede operation i Hormuz, og vores specialoperationsstyrker ser også på tættere samarbejde, siger han.