Efter Trump-aflysning: Nu taler dronningen

Dronning Margrethes invitation til Donald Trump står ved magt. Det fortæller dronningen til TV2.

- Det kan jo ske, at man bliver nødt til at aflyse et besøg, og så må man se, om det bliver gentaget senere.

- Jeg regner med, at det snarere bliver, at han siger: 'Nu kan jeg godt', fordi invitationen står ved magt, siger hun.

Det var meningen, at den amerikanske præsident skulle have besøgt Danmark 2.-3. september, men besøget blev aflyst.

Det er ikke første gang, at et møde mellem Trump og dronningen er gået i vasken.

Dronning Magrethe var faktisk først til at afvise Donald Trump. Og måske var det allerede dengang tilbage i 1991, at der blev sået interesse for Grønland, har Politiken tildigere skrevet.

Officielt besøg

Dronningen og den daværende udenrigsminister, Uffe Elleman-Jensen, havde været på officielt besøg hos den daværende præsident George H. W. Bush i Washington D.C., men fortsatte privat til et ophold på Manhattan, New York.

Dronningen og den daværende udenrigsminister indlogerede sig på det fine Plaza Hotel, som dengang den første afvisning fandt sted, var ejet af Donald Trump.

Trump fik nys om, at der var en dansk royal i bygningen, og ville straks møde hende. Men dronningen var efter sigende ikke helt lige så opstemt, mener Uffe Elleman-Jensen i sin samtalebog fra sidste år 'Du store verden'.

Dronningen besøger USA klædt i lilla i 1991. Foto: Jens Dresling og AP

