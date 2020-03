Ekspert: - De er tvunget til at blive i Paris

I torsdags oplyste kongehuset, at kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn afbrød deres ophold i Schweiz før tid og kom hjem til Danmark i kølvandet på den store udbredelse af coronavirus herhjemme.

'Kronprinsparret finder det mest naturligt at vende hjem og stå sammen med danskerne i en tid, der kræver meget af alle, og hvor der ligger et fælles ansvar for at passe på hinanden', lød det i den forbindelse fra kongehuset i en pressemeddelelse.

Men prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn har ikke valgt at tage samme beslutning. De er lige nu bosat i Paris, mens prins Joachim tager en militæruddannelse, og her har de tænkt sig at blive.

Statsminister Mette Frederiksen fortalte forleden på et pressemøde, at de danske grænser lukker som konsekvens af spredningen af coronavirus, og at hun derfor anbefaler danskere i udlandet at komme hjem hurtigst muligt. Myndighederne opfordrer dog danskere, der bor i udlandet, til fortsat at blive, hvilket prins Joachim og prinsesse Marie har valgt at efterleve.

Kongehuset oplyser dog til Ekstra Bladet, at prins Joachim og prinsesse Marie har det godt, og at de lige nu opholder sig i Paris og følger de retningslinjer fra myndighederne, der gælder der.

Tvunget til det

Til Ekstra Bladet fortæller kongehusekspert Søren Jakobsen, at prins Joachim og familien i bund og grund ikke har andet valg end at blive i Paris, såfremt prins Joachim gerne vil færdiggøre sin uddannelse.

- Prins Joachims og prinsesse Maries situation er anderledes end Frederik og Marys. De er nødt til at blive, faktisk er de tvunget til det, for ellers ville de afbryde prins Joachims uddannelse. Derfor nægter de også at komme hjem, siger han og fortsætter:

- Deres børn er ikke i højeste risikozone, og det er de heller ikke selv. Problemet kan dog være, at de kan blive fanget og ikke kan komme hjem og deltage i dronningens 80-års fødselsdag i april på grund af rejserestriktioner. Dronningen har jo valgt at aflyse sin store fejring på grund af coronavirus, og derfor bliver det i stedet en lukket familiebegivenhed, som de risikerer ikke at kunne deltage i.

Prins Joachim og prinsesse Marie har parrets to fælles børn, prinsesse Athena og prins Henrik, med i Paris. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Søren Jakobsen giver det dog god mening, at prins Joachim og hans familie alligevel vælger at tage chancen og blive i Paris.

- Joachim kan ikke bryde af nu, for så er de måneder spildt, som han har brugt. Så bliver hele formålet spildt. Uddannelsen skal jo give ham en ny start, og det får han svært ved, hvis han afbryder nu, siger kongehuseksperten og fortsætter:

- Han kan faktisk ikke afbryde. Så er det fortabt, og hvis han gør det, så er jeg ikke sikker på, at han bliver genoptaget på skolen. Det her er en mulighed, man får én gang i livet, og det kan han ikke afbryde.

Flere aflysninger

Kongehuset har valgt at aflyse alle royale begivenheder i to uger frem på grund af udbredelsen af coronavirus, mens de nu heller ikke længere giver hånd.

Derudover har dronning Margrethe valgt af aflyse sin store fejring i anledning af sin 80-års fødselsdag 16. april.

Kongehuset oplyser, at de løbende følger myndighedernes anvisninger, og at dronning Margrethe i øjeblikket opholder sig på Fredensborg Slot, mens kronprinsfamilien er på Amalienborg.

