Ekspert: Derfor bør Joachim ikke vende tilbage til Danmark

Når prins Joachim og familien rykker til Paris senere på sommeren, overlader de villaen i Klampenborg til deres gode veninde Caroline Fleming.

Det oplyser Flemings agent Jesper Thomsen til Her & Nu.

- Jeg kan nu bekræfte, at Caroline har lejet prins Joachims hus og flytter ind med sin familie i begyndelsen af august, siger han til ugebladet.

Kongehuset meddelte i januar, at 50-årige Joachim var blevet optaget på en militæruddannelse på École Militaire i Paris, og at han, prinsesse Marie og parrets to børn, Henrik og Athena, skal bo i den franske hovedstad i det år, uddannelsen varer.

Oprindelig meddelte kongehuset, at flytningen ikke ville betyde nogen ændringer i Joachim og Maries forhold til protektioner og samarbejdspartnere. Siden erkendte kongehuset imidlertid, at parret ikke har mulighed for at være til stede i Danmark i samme omfang som hidtil.

Forfatter, journalist og kongehusekspert Søren Jakobsen peger da også på, at Joachim og Maries beslutning om at udleje deres hus tyder på, at parret ikke kommer til at være meget i Danmark.

- Det slår fast med syvtommersøm, at han ikke kommer til at pendle mellem København og Paris. Udmeldingen om, at han vil passe sin protektioner herhjemme, mens han er i Paris, er et spin, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Joachim omgår loven

Både prinsen og kongehuset kom i modvind i vinter, da det kom frem, at Joachim ikke havde spurgt Folketinget om lov til at tage sin apanage med sig til udlandet, hvilket ellers ifølge grundloven ikke er tilladt uden Folketingets samtykke.

Sådan er ordlyden i grundloven For medlemmer af det kongelige hus kan der bestemmes årpenge ved lov. Årpengene kan ikke uden folketingets samtykke nydes uden for riget. Grundlovens kapitel 2, paragraf 11.

- Det havde været klogt, hvis han havde spurgt Folketinget, for han havde helt sikkert fået lov, men det understreger hans arrogance. Det forsøgte Lars Løkke på en noget kluntet måde at dække over, mener Jakobsen.

Prins Joachim omgivet af sin familie til sin 50-års fødselsdag. Foto: Mogens Flindt

Tilbage til Danmark?

I første omgang har kongehuset meldt ud, at Joachim og familien bliver væk et år, men Joachim har åbnet muligheden for, at det kan blive længere.

Søren Jakobsen er da heller ikke i tvivl om, at det kunne være godt for den yngste prins med lidt luftforandring.

- På det menneskelige plan ville den bedste udgang være, at han ikke kommer tilbage til Danmark, men får mulighed for at skabe sin egen internationale karriere efter sin uddannelse. Det kunne eksempelvis være i NATO- eller FN-systemet, men det er ikke til at forudse, vurderer Jakobsen.

- Dermed ville han også få en selvstændig økonomi, og det ville være godt for hans forhold til den danske stat, siger han og tilføjer, at kronprinsparret naturligt fylder mere og mere med årene, og at det gør det svært for Joachim at udfylde sin rolle.

