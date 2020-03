Ekspert: - Det er ikke klædeligt, prins Joachim

Tirsdag meddelte kongehuset i en pressemeddelelse, at prins Joachim og prinsesse Marie har afbrudt deres ophold i Paris, hvor prins Joachim lige i øjeblikket tager en militæruddannelse, fordi deres fælles søn, prins Henrik, har oplevet vejrtrækningsproblemer.

Derfor er han siden blevet testet for coronavirus på Rigshospitalet. Testen viste sig dog at være negativ, og prins Joachim og resten af familien opholder sig nu i Danmark på Amalienborg.

'Under hensyntagen til Prins Henriks tilstand fandt forældrene det mest betryggende at søge behandling på Rigshospitalet, hvor man har fulgt prinsen gennem flere år,' lød det fra kongehuset som svar på, at familien har valgt at søge lægehjælp i Danmark.

Prins Henrik (nummer to fra højre), der er søn af prins Joachim og prinsesse Marie, er blevet testet for coronavirus. Foto: Mogens Flindt

For nylig oplyste kongehuset ellers, at den royale familie ikke havde planer om at vende hjem til Danmark, og kongehusekspert Søren Jakobsen slog i den forbindelse fast, at prins Joachim og prinsesse Marie slet ikke havde et valg på grund af prinsens uddannelse.

- Joachim kan ikke bryde af nu, for så er de måneder spildt, som han har brugt. Så bliver hele formålet spildt. Uddannelsen skal jo give ham en ny start, og det får han svært ved, hvis han afbryder nu, sagde kongehuseksperten til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Han kan faktisk ikke afbryde. Så er det tabt, og hvis han gør det, så er jeg ikke sikker på, at han bliver genoptaget på skolen. Det her er en mulighed, man får én gang i livet, og det kan han ikke afbryde.

En panikreaktion

Alligevel har familien altså nu valgt at afbryde opholdet i Frankrig for i stedet at vende hjem til Danmark. Hvor længe vides ikke.

Kongehusekspert Søren Jakobsen kalder beslutningen for en slags panikreaktion. Det siger han til Ekstra Bladet tirsdag efter kongehusets pressemeddelelse.

- Alt det, der er utænkeligt, sker i denne her periode. De er kommet hjem, fordi de har haft mistanke om, at prins Henrik har haft coronavirus. De har gerne villet have den bedst mulige behandling, siger han og tilføjer:

- Der er tradition for, at det danske kongehus bruger Rigshospitalet. Det der med, at vi er lige i Danmark og står i køerne til de danske sygehuse gælder ikke for dem, så det er ikke overraskende, at de vælger at komme hjem og få behandling, selvom prins Henrik ligeså godt havde kunnet få behandling i Frankrig. Som forældre har de valgt ikke at søge hjælp i Frankrig, men i Danmark. Jeg ser det som en form for panikreaktion, siger Søren Jakobsen videre.

'Det er ikke klædeligt'

Kongehuseksperten mener, at familien har truffet den forkerte beslutning ved at rejse tilbage til Danmark.

- Man kan godt studse over, at det er nødvendigt, at Joachim skal mase sig ind i en dansk sygehuskø. Det er ikke klædeligt, siger Søren Jakobsen og fortsætter:

- Der står mange i Danmark, der er frustrerede over, at de ikke kan blive testet for coronavirus, og myndighederne har råbt og skreget om, at der ikke er ressourcer nok, så prinsen kunne være blevet i Frankrig og blevet testet der. Det er ikke vildt klædeligt, at de springer over i køen på den måde.

Kongehuseksperten mener ikke, at det sender et godt signal til danskerne.

- Det er igen Joachim. Det er igen igen Joachim. Hvad har du gang i? Det er virkelig dumt af ham, siger han og fortsætter:

- Der er læger og plejepersonale, der beder om test. Vi får at vide, at vi har en mangelsituation. Så de kunne i stedet have henvendt sig til et hospital i Frankrig. Paris er en verdensby, og her havde de også fået vip-behandling. Det andet er ikke en så god procedure og et så godt signal at sende som en kongelig person.

Søren Jakobsen ved endnu ikke, hvad beslutningen om at vende hjem til Danmark, kommer til at betyde for resten af prins Joachims og familiens planlagte ophold i Paris.

- Jeg ved ikke, hvad det her kommer til at betyde for Joachims uddannelse. Måske får de fjernundervisning i øjeblikket, siger han.

- Men det kan vælte Joachims tanker om, hvad opholdet i Frankrig skulle bruges til. Det kan ændre tilværelsen.

