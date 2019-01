Ekspert: Her er Joachims bedste og dårligste sager

Kommunikationsekspert Anna Thygesen kalder prins Joachims beslutning om at tage til Paris for 'moderne'

Til efteråret siger prins Joachim 'au revoir' til Danmark og rejser til Paris.

Familien - bestående af prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik, ni, og prinsesse Athena, syv, - rejser med. Det skyldes, at den 49-årige prins er optaget på en militæruddannelse i Frankrig, oplyser kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, i en pressemeddelelse.

Joachim skal være tilknyttet Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse fra september til sommeren 2020. Herefter går turen atter hjem til Danmark for familien.

- Opholdet er midlertidigt og i den periode uddannelsen finder sted, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Ifølge pressemeddelelsen inviterede den franske forsvarsminister Joachim til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år. Han er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt og foregår på École Militaire i Paris.

Moderne beslutning

Anna Thygesen, der er kommunikationschef i WeDoCommunication, kalder Joachims beslutning for 'moderne'.

- For mig virker det som om, at han har haft et reelt problem med at finde ud af, hvordan han skal bruge sin tid, siger hun med henvisning til Joachims deltidsjob som forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til reserven, som han har haft siden 2015.

- Men det er løst nu, roser hun.

Schackenborg blev ikke lykken for prins Joachim. Foto: Stine Bidstrup

- Dét at ville dygtiggøre sig i hans alder inden for det område, som man kan mærke, han brænder for, er en rigtig god idé. Han gør det næppe for, at folk kan sige, at det er god personlig branding - jeg vil hellere kalde det positionering. Han er i gang med at udfylde sin egen rolle. Han ville åbenbart ikke være landmand, men det her virker fornuftigt. Hans kone er fransk, hans far var fransk, og man må formode, at han er knyttet til landet og sproget, tilføjer Thygesen.

- Prins Joachim fylder 50 år til juni – skal man mon lægge noget i det?

- Haha, man kan da sige, at hvis han skal gøre sådan noget her, så skal han da også i gang. Men det passer også fint med, at hans børn stadig er små. Det er jo lidt det samme som når alle mulige andre danskere flytter til udlandet i forbindelse med job. Og det virker moderne – uden at det virker ude af tråd med kongehuset, slår hun fast.

DE GODE Uddannelse i Frankrig - Det, synes jeg virkelig, giver mening for ham. Nu giver hans stilling i forsvaret pludselig mening, og han får et seriøst, internationalt netværk. Dokumentarfilm på TV 2 - Jeg synes, det viste ham, som han er, og han var sikkert selv godt tilfreds, siger Anna Thygesen om ’Den anden prins’, der blev sendt i december 2017. Vært på DR K - Det er en god måde at positionere sig selv på, lyder det om Joachims kommende ’job’ på en ny tv-serie, der kommer til efteråret. DE DÅRLIGE Skilsmissen fra Alexandra - Det havde været nemmere for hans image, hvis han ikke var blevet skilt. Dermed ikke sagt, at jeg mener, at de skulle være blevet sammen, men det harmonerer dårligt med kongehusets brand. Salget af Schackenborg - At han opgav Schackenborg og at være landmand blev taget ilde op - ikke mindst af sønderjyder, vurderer Anna Thygesen. Særlig rådgiver - Da Joachim fik deltidsjob som særlig sagkyndig, var det lidt uklart, hvad han skulle lave. Og ikke mindst hvor meget. Men med hans nye uddannelse ser den beslutning bedre ud. Vis mere Luk

