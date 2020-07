Ekspert om blodprop: Jo yngre - desto værre

Lørdag aften meddelte kongehuset, at prins Joachim var blevet indlagt i Frankrig efter en operation for en blodprop i hjernen.

Operationen gik efter planen, og prinsens tilstand er stabil, men ifølge overlæge og professor i neurologi Hanne Christensen kan man ikke med det samme vide, hvad senfølgerne vil være.

Hun understreger, at hun ikke kan forholde sig til den konkrete situation med prins Joachim, men blot komme med en udlægning af det typiske forløb.

- For nogle kan tingene have fortaget sig stort set efter et par dage, mens der går længere tid for andre. Generelt kan man have et ordentligt praj om, hvor det går hen, efter en til tre måneder, siger hun og tilføjer:

- Hvis man har haft en stor blodprop i hjernen, vil jeg vurdere, at uanset hvor heldig man er, og hvor god en behandling man har fået, så vil man få en eller anden grad af senfølger. Men det kan være små ting, som at man for eksempel ikke er lige så god til at spille klaver med den ene hånd.

Usikker fremtid

Prins Joachim er 51 år, og netop alder spiller en stor rolle, når man får en blodprop i hjernen, forklarer Hanne Christensen.

- Den frygtelige sandhed er, at jo sundere ens hjerne er, desto dårligere tåler den blodmangel. Hvis man har en gammel, slidt hjerne, får man tit mindre slemme skader, end en ung person gør. I forhold til genoptræning er det selvfølgelig altid en fordel, at man er ung.

Hun lægger skillelinjen omkring de 50 år, men understreger, at jo ældre man er, desto mere kan hjernen tåle.

Og senfølgerne kan være alt lige fra træthed i den ene side af kroppen til problemer med syn eller tale. I værste fald kan man for eksempel få problemer med at køre bil, fortæller Hanne Christensen.

Fakta om blodpropper i hjernen En blodprop eller hjerneblødning vil ofte begynde med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændringer i syn, tale, følesans eller evnen til at bevæge sig. Sådan foregår undersøgelser:

+ Patienter tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer en halv eller hel dag, eller indlæggelse i et til flere døgn. + Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på bevidsthedstilstand, sprog, kranienervefunktion, lammelser og motorik, nakkestivhed og reflekser, gangfunktion, koordination og sensibilitet. + Herefter vil der ofte blive gennemført skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene, hjertediagram eller overvågning af hjerterytme. Disse undersøgelser kan vise forandringer i hjerterytmen. + Der kan også foretages måling af blodtryk, temperatur, puls samt test af synkefunktion og blæretømning. + Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation. + Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan genoptræning skal foregå. Disse behandlinger tilbydes:

+ Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen. + Medicin, der forebygger nye blodpropper. Kilde: auh.dk Vis mere Luk

Det afgørende er, at man reagerer hurtigt.

- Hvis man kommer til akutbehandling med det samme og får genetableret kredsløbet tidligt, kan man redde mange eller alle funktioner. Der vil måske være lidt, men det er ikke noget, der forhindrer, at man kan leve et normalt godt liv med god livskvalitet, siger hun.

Ved siden af lægelig behandling kan kroppens egen evne til at hele sig selv også have stor betydning.

Søndag middag meddelte kongehuset, at prins Joachim fortsat er stabil, men at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor længe han skal være indlagt.

