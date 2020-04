Ekspert om dronningen: - Hun er ikke hjertelig

Torsdag 16. april fylder dronning Margrethe 80 år, og i den forbindelse udgiver kongehuset tirsdag, onsdag og torsdag nye portrætbilleder af dronningen og familien.

Onsdag er det to billeder af dronning Margrethe alene, som kongehuset har offentliggjort. Det ene fra arbejdsværelset og det andet fra Havesalen på Fredensborg Slot.

Det første billede er fra arbejdsværelset på Fredensborg Slot. Foto: Per Morten Abrahamsen

'Dronningen i sit arbejdsværelse på Fredensborg Slot. Rummet, som også var arbejdsværelse for Dronning Ingrid, stod oprindeligt i hvidt og guld, men i 1999 fik Dronningen stuen malet om efter de oprindelige røde farver.'

'Hvis man giver et lille rum en kraftig farve, så er det pludselig ikke så lille. Det ophæver begrænsningen i rummet, har Dronningen fortalt om restaureringen af arbejdsværelset,' lyder det om det første billede på kongehusets hjemmeside.

Fotografen rammer dronning Margrethes personlighed på billedet i Havesalen, siger kongehusekspert Søren Jakobsen. Foto: Per Morten Abrahamsen

'Fredensborg Slot blev bygget af Frederik 4. som et jagt- og lystslot og blev indviet i 1722. På dette billede sidder Dronningen i Havesalen, som gennem slottets 300-årige historie har dannet ramme om en række portrætter af den kongelige familie. Et af de mest kendte er Lauritz Tuxens store maleri af Christian 9. med Dronning Louise samt deres børn, børnebørn og svigerbørn,' skriver kongehuset om det andet billede.

Billederne er - som noget nyt - taget af fotograf Per Morten Abrahamsen. De seneste mange år er det ellers hoffotograf Klaus Møller, der traditionen tro har taget billeder af dronning Margrethe, efter dronningens faste hoffotograf, Rigmor Mydtskov, døde i 2010. Hun var tilknyttet som hoffotograf for dronningen fra 1963 og frem til sin død.

Per Morten Abrahamsen er især kendt for sit iscenesatte fotografi, som ofte bryder rammen for det traditionelle portræt.

Se også: - Dronningen er et utålmodigt menneske

'Hun er ikke hjertelig'

Kongehusekspert Søren Jakobsen roser især billedet, hvor dronning Margrethe sidder i Havesalen. Her har Per Morten Abrahamsen nemlig for alvor fanget dronningens stil.

- Der får vi mere end et foto. Vi får et lille indblik i den person, som dronningen er. Hun er jo ikke en bedstemor, der har faret rundt med små børn. Hun er tilbagelænet og aristokratisk og holder helst folk nogle skridt fra livet. Og det gør hun dér. Der er hun ophøjet dronning, synes jeg, siger han og fortsætter:

- Det har hun så også lov til at være, for hun sidder i sin egen havesal, der er en af de smukkeste sale, man kan finde på de danske slotte.

- Det er selvfølgelig også forståeligt, at billedet er taget på Fredensborg Slot - dels er hun i coronakarantæne, fordi hun er i risikogruppen, men der er jo også alle minderne knyttet til det sted. Det var der, hun blev gift med prins Henrik, og det er det sted, hun har holdt mest af.

Se også: Margrethe taber højde

Søren Jakobsen mener, at billedet rent rammer dronningens person.

- Vi ser en dronning med stort d, nemlig den lidt afstandstagende. Folk holder rigtig meget af dronningen, men hun er jo ikke en hjertelig person. Det er en misforståelse at tro, siger han.

- Hun er ikke en hjertelig person, og hun var ikke en småbørnsmor - dermed ikke sagt, at hun ikke holder af sit folk, for det gør hun, men hun er ikke en hjertelig person.

Søren Jakobsen fortæller, at dronning Margrethe også altid har holdt en vis afstand til veninderne.

- Hun er en ensom skikkelse, for mange af veninderne er døde, og hun har aldrig ladet folk komme tæt på. Dét udstråler det billede, og der rammer Per Morten Abrahamsen en karakteristik af personen, som jeg savnede i dynastiserien med dronningen, kronprinsen og prins Christian. Det var for opstillet, men her rammer han noget, siger han.

Han fortæller, at det kun er maleren Thomas Kluge, der tidligere har ramt mere præcist på dronningens udstråling.

Se også: - Det skriger til himlen

Nostalgi

Det første billede i arbejdsværelset er taget et sted, hvor dronning Margrethe for alvor føler sig på hjemmebane.

- Det er selvfølgelig nostalgi, kan man sige. Der må hun befinde sig godt. Det er hendes mors arbejdsværelse, og møblerne er fra den tid. Jeg kan ikke forestille mig, det er der, at klimainterviewet i Politiken blev optaget, for så havde eftertanken nok været noget større, hvis hun tænkte på sin meget kloge mor, siger Søren Jakobsen.

Han fortæller, at dronning Ingrid spillede en aktiv rolle bag kulissen, da tronfølgeloven i 1953 blev ændret.

- Ellers var dronning Margrethe aldrig blevet regent, og så havde hun bare været prinsesse. Så der er mange tanker, der kan gå igennem hendes hoved lige dét sted, slår han fast.

Se også: Bryder årelang tradition: Danskerne begejstrede over nye billeder

Går rent ind hos danskerne

Blandt kongehusets følgere på de sociale medier er der stor jubel omkring de to nye billeder.

På Instagram har mere end 25.000 danskere i skrivende stund liket billedet, mens mere end 14.000 har gjort det på Facebook. Og her er det især rosende kommentarer, der fylder i kommentarsporet.

'SÅ majestætisk. Høj og rank. En klog og sympatisk dronning, der om nogen har forstået sin plads i livet. Både privat og offentligt,' lyder en af de mange kommentarer på Facebook, mens flere andre brugere kalder hende en 'smuk og moderne dronning'.

'Hun er den smukkeste, mest varme og kærligste menneske. Jeg er stolt af min dronning. Tillykke med dagen i morgen. Må Gud velsigne Dem og Deres familie,' lyder en af de mange kommentarer på Instagram.

Efter ny kontroversiel melding: - Hun har tabt småkagerne

Og Søren Jakobsen siger, at dronning Margrethe har fortjent at blive hyldet og fejret i forbindelse med fødselsdagen.

- Det hele bliver selvfølgelig på afstand, men ellers havde det været med karettur gennem København og det hele. Hun har også klaret det fantastisk - bortset fra til sidst med et dumt fødselsdagsinterview. Men det ser vi bort fra i anledningen af fødselsdagen, siger han.

De sidste billeder i serien bliver offentliggjort 16. april, når dronningen fylder 80 år.