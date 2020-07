Ekspert om Joachim: Det giver håb

Efter en operation for en blodprop i hjernen natten til lørdag er prins Joachims tilstand nu kraftigt forbedret, lyder det tirsdag fra kongehuset i en pressemeddelelse.

Ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen er meddelelsen om, at prins Joachim med al sandsynlighed vil komme sig uden mén et tegn på, at man forventer, at han hurtigt vil vende tilbage i fuldt vigør.

- Det giver jo et håb om, at han bliver klar hurtigt. Der er tilsyneladende ingen skader, der forhindrer ham i at tiltræde sin stilling 1. september. Når man melder ud nu, må det være fordi, man er ret sikker på, at der ikke er efterkontrollerede skader. Så det er højest glædeligt, siger han og tilføjer:

- Det er godt, at kongehuset melder så hurtigt ud, for der er naturligvis stor interesse omkring prins Joachim, og om han kommer til at tiltræde sin stilling.

Prins Joachim er i bedring

Prins Joachim skal efter planen tiltræde stillingen som forsvarsattaché i Paris 1. september.

Søren Jakobsen understreger også, at meddelelsen om prins Joachims forbedrede tilstand nok er et plaster på såret for dronning Margrethe, som tirsdag har mistet en nær ven i Bent Fabricius-Bjerre, som er død i en alder af 95 år.

- Jeg tænker også på, at det rigtig godt for dronningen, at meddelelsen kommer lige nøjagtig i dag, hvor hun har mistet sin meget gode ven, som hun plejer at fejre nytår med, Bent Fabricius-Bjerre. Prins Joachims sygdom har selvfølgelig ramt dronningen hårdt, og derfor er det godt, at de gode nyheder kommer oveni, siger han.

Klog beslutning

Hverken dronning Margrethe eller kronprins Frederik er ifølge Ekstra Bladets oplysninger rejst afsted for at være hos prins Joachim under hans indlæggelse, men dette er ifølge Søren Jakobsen en klog beslutning.

- Hvis de gjorde det, ville det være et signal om, at vi måske ikke kom til at se prins Joachim igen. Når de beder om, at han får fred, så har de næsten også pålagt sig selv, at det er prinsesse Marie, der er tilstede sammen med børnene, og han får mest muligt ro, siger han og tilføjer:

- Dronningen har jo isoleret sig selv, hvor der absolut ingen coronafare er, så skal hun ikke afsted i lufthavnen med maske, det ville ikke være godt. Så jeg synes, det er klogt, at hun og kronprinsen har holdt sig tilbage og overladt det til den nære relation, nemlig ægtefællen.

Han ser det dog ikke som usandsynligt, at et besøg vil komme på tale, når prins Joachim på et tidspunkt bliver udskrevet og vender retur til Château de Cayx.

