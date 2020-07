Ekspert om Joachim: Han har været heldig

Efter at være blevet opereret for en blodprop i hjernen natten til lørdag er prins Joachim nu kraftigt i bedring, og ifølge en nyligt udsendt pressemeddelelse fra kongehuset vil prinsen sandsynligvis ikke få men.

I pressemeddelelsen oplyser kongehuset, at prins Joachims blodprop skyldtes 'en pludselig dissektion af en arterie'. Ifølge Hanne Christensen, som er overlæge og professor i neurologi, betyder det, at prinsen har været heldig.

- Man kan sige, at hvis man skal vælge sig en blodprop i hjernen, og man skal vælge sig en årsag til den, så synes jeg, at dissektion er et godt valg, fordi det er her, tingene bliver bedst, hvis det bliver klaret ordentligt i det akutte forløb, siger hun.

Hun forklarer, at en dissektion er en rift på indersiden af et blodkar.

- Blodet størkner, hvis der er uregelmæssigheder eller lignende, på samme måde, som hvis man får et sår. Og der kan så danne sig store eller mindre blodpropper fra såret, og alvoren afhænger af, hvor stor blodproppen er.

Prins Joachim er i bedring

Tyder på god behandling

Både Hanne Christensen og Birgitte Hysse Forchhammer, som er direktør i Hjernesagen, mener, at alt tyder på, at prins Joachim har fået en god og effektiv behandling.

- Alt, hvad vi har hørt, er, at han er kommet hurtigt igennem systemet, og det lyder bestemt, som om man har lavet de rigtige vurderinger og en hurtig indsats, siger Birgitte Hysse Forchhammer.

Dermed er det langt fra urealistisk, at prinsen vil komme sig uden men.

- Det er ikke umuligt på nogen måde at komme sig efter en stor blodprop med få men. Det er sjældent, og det er heldigt, men det kan lade sig gøre, siger hun.

Prinsesse Marie er hos prins Joachim, mens han er indlagt i Frankrig. Foto: Marc Salvet

Eksperter på området

Ifølge Hanne Christensen er hospitalet i Toulouse da også et rigtig godt sted at blive behandlet.

- Min personlige oplevelse, som hænger sammen med, at jeg kender folk inde fra faget, er, at det er godt center. Der er generelt et rigtig godt sundhedsvæsen i Frankrig, og der er en masse dygtige folk inden for området. Så jeg tror da, at det er et fornuftigt sted at blive indlagt, hvis man har fået en akut blodprop, siger hun.

- Men ville prinsen kunne få en bedre behandling i Danmark?

- Hvis man får en akut blodprop i hjernen, skal man behandles her og nu, men jeg tror, at han havde fået præcis den samme rigtig gode behandling på Rigshospitalet, fordi jeg med ikke ubetydelig stolthed kan sige, at vi også er rigtig gode til det her område i Danmark, siger hun.

Ekspert om blodprop: Jo yngre - desto værre

Hanne Christensen vil gerne understrege, at forløbet med prins Joachim viser, hvor vigtigt det er at handle hurtigt, hvis man oplever symptomer.

- Det er så vigtigt, at man ringer 112, hvis man får symptomer. Det kan gå rigtig godt, hvis man handler hurtigt. Før i tiden ville det sandsynligvis være gået helt forfærdeligt, men i dag går det stort set altid rigtig godt. Hvis man ringer, så sker der stort set altid noget rigtig godt, så man kan komme tilbage til livet, siger hun.

Selvom alt tyder på, at prins Joachim vil komme sig helt, er fremtiden usikker for prinsen efter hans blodprop. Her kan du læse mere om hvorfor (+).