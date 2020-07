Eksperter advarer: - Alex skal passe på

Grevinden risikerer at få en hård dom af folkedomstolen, hvis hun benytter sig af sin gyldne kattelem, vurderer to lektorer

Alexandra har modtaget sin sidste rate af apanagen.

Foreløbig.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har hun sikret en smart aftale, der gør det muligt for hende når som helst at vende tilbage på støtten, hvis tilværelsen uden underholdsbidrag for 2,6 millioner kroner slår fejl.

Ifølge lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen, der har speciale i kongehusets historie, risikerer Alexandra at få folket imod sig, hvis hun vender tilbage til apanagen før tid.

- Alexandra skal passe meget på med at gøre brug af kattelemmen, for det kan nemt se ud, som om hun er doven eller en fiasko i det erhvervsliv, hun hele tiden har signaleret, hun gerne villet være en del af.

- Det kan imidlertid være svært at vurdere, hvordan det vil gå, fordi vi ikke har detaljeret kendskab til hendes privatøkonomi og formue.

- Min vurdering er, at kattelemmen er for alle eventualiteters skyld og ikke nogen mulighed, hun realistisk regner med, siger professoren.

Undren og forargelse

Da Alexandra frasagde sig apangen i 2017, lagde Lars Løkke Rasmussen op til, hun vender tilbage på støtten, når hun går på pension.

Det kan dog give hende problemer, hvis hun gør brug af kattelemmen og ophæver sin frasigelse før tid, samtidig med at hun er i job, mener lektor ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo, der også har speciele kongehusets historie.

- Hvis man forestiller sig, at hun på et tidspunkt beslutter igen at få årpengene udbetalt, samtidig med at hun tjener penge ved erhvervsarbejde, vil det nok vække en betydelig undren og forargelse i offentligheden.

- Der vil blive spurgt til, hvad hun gør til gengæld for årpengene, og overhovedet hvad meningen er med, at hun skal modtage årpenge, siger han.