Ekstra Bladet i Schweiz: Royal skræk-regning venter

Luksus på luksus på luksus

Selvom de lækre skihytter vil sprænge menigmands rejsebudget til atomer, findes der et mindre marked med et langt højere niveau af luksus-skihytter, der ved højdepunktet i højsæsonen koster 1,2 million kroner at leje - om ugen!

Hytterne betegnes af en ejendomsmægler i Verbier som mindre hoteller.

Eksempelvis rummer en af disse, La Truffe Blanche, både pool, bar, dansegulv og et to-cifret antal værelser og toiletter fordelt på flere etager.

Den slags overdådigheder vil dog selv for de danske kongelige blot være drømmetænkning og langt over budget.