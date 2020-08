En anderledes prins

Prins Waldemar af Schaumburg-Lippe var på mange måder en ganske anderledes prins.

Prinsen, der blev 79 år, var dronning Margrethes halvfætter, barnebarn til Kong Frederik den ottende og søn af den danske prinsesse Feodora, men var aldrig helt en del af de danske, royale rækker, lyder det fra kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Han var helt ude i periferien. Han er aldrig blevet betragtet som prins på den måde, som prinserne normalt bliver i Danmark, lyder det fra Søren Jakobsen til Ekstra Bladet.

Som 79-årig er Prins Waldemar gået bort. Foto: Unger Jan/Ritzau Scanpix

Han var ofte stof for de kulørte blade, især i 1992, da han gennemgik en dramatisk skilsmisse med sin første kone, hoffotografen Anne-Lise Johansen, som han har datteren Eleonore af Schaumburg-Lippe med.

Desuden har han måtte sige farvel gæstelisterne til kongelige fester og begivenheder i Danmark, efter han modtog en betinget hæftestraf for ulovlig våbenbesiddelse.

- Der tegner sig et noget mere mørkt billede af en prins, og det er vi ikke er vant til at have i Danmark, siger kongehuseksperten.

Prins på bistand

Prins Waldemar levede bestemt ikke et liv i pure rigdom, som man ellers kunne forestille sig, at prinser gør. Da han i 1977 kom til Danmark fra Tyskland, giftede sig med hoffotografen og fik dansk statsborgerskab, havde han en bankuddannelse med sig i baggagen.

Men med tiden endte han på bistandshjælp.

Prins Waldemar blev i 2008 gift med den østrigske dyrlæge og jurist, Gertraud-Antonia Wagner-Schoeppl. Foto: Klavs Bo Christensen/Ritzau Scanpix

Han fandt sig dog et job igen, og i 2008 forlod han Danmark for at bosætte sig som rejsearrangør i Tyskland.

Det er hans datter, der bekræfter dødsfaldet over for Ekstra Bladet.

'Jeg har masser af skønne ord og oplevelser, jeg gerne vil fortælle om min far verdens bedste far, men jeg er alt for chokeret og kan ikke finde de rette ord for nu - andet end følelsen af en stor kærlighed til min far. i mit hjerte', skriver prinsesse Eleonore i et opslag på Facebook.