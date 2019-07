Ensom Margrethe: Bryder årelang tradition

I årevis var det tradition i kongehuset, at dronning Ingrid samlede sine tre døtres mange børn på Gråsten Slot, så de kunne lære hinanden at kende, selvom de boede langt fra hinanden, og med tiden blev det fast tradition, at pressen blev indbudt til sommerfotografering på det sønderjyske slot.

Men den tradition er tilsyneladende forsvundet.

2016 var sidste gang Margrethe, prins Henrik samt kronprinsparret og deres børn smilede pænt til pressen fra terrassen.

Joachim og Marie er blevet væk i flere år, og de to seneste har Margrethe i stedet stillet op med Frederik og Mary i forbindelse med et optog fra Gråsten Ringriderforening.

I dag søndag blev det dog den hidtil mindste kongelige flok, der kunne opleves på slottet til fotografering. Kun prinsesse Benedikte, hendes datter, prinsesse Alexandra, og hendes ægtemand, grev Michael Ahlefeld, holdt Margrethe med selskab.

Det var en noget anderledes fotografering i år, da dronning Margrethe og prinsesse Benedikte deltog i festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke. Her ses hun sammen med prinsesse Benedikte, hendes datter, prinsesse Alexandra og prinsesse Alexandras mand, grev Michael Ahlefeld. Foto: Ritzau Scanpix/ Frank Cilius

Farvel til familiebilleder

Ifølge forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen er tiden da også ved at være løbet fra de klassiske familieportrætter af kongehuset.

- Der er jo sket en del siden, familien var samlet og fuldtallige med prins Henrik, og det efterlader familien i en ny situation. Samtidig er de her fælles portrætter ved at uddø, fordi tiden i dag er anderledes. Alene på grund af at prins Joachim og prinsesse Marie nu flytter til Paris gør, at det er svært at samle dem alle på et billede. Det kan være svært at få kalenderen til at gå op, som situationen er i dag, siger han til Ekstra Bladet.

Han vurderer, at det har haft afgørende betydning for bruddet på traditionen, at prins Henrik ikke er her mere.

- Det har haft stor betydning, at prins Henrik er gået bort. Prins Henrik var en rigtig bedstefar og legeonkel og læremester i livsnydelse. Han var en kærlig opdrager og kulturbærer. Han havde overskud og tog sig af børnebørnene. Nu er børnene efterhånden så store, at de kan tage sig af sig selv, og det har selvfølgelig en betydning, siger Søren Jakobsen.

- Men det betyder ikke, at det er slut med at samles på Gråsten. Gråsten har stadig en afgørende betydning for kongehuset, og det er udgangspunktet for kronprinsparrets turné til deres venner i Jylland, og stedet vil blive ved med at gave en særlig betydning for familien. Men den her fælles fotografering er ved at dø, og det er der jo ærgerligt, fordi kongehuset er indbegrebet af traditioner, og vi elsker traditioner, siger han.

I 2015 var en langt større del af den kongelige familie samlet på Gråsten Slot. Foto: Philip Davali

Kongehuseksperten fortæller, at kongehuset de seneste år i stedet har fået større fokus på løbende at dele familieportrætter på kongehusets hjemmeside og sociale medier.

- Kongehuset styrer i langt højere grad deres egen kommunikation i dag på sociale medier, og det er nemmere for dem at vise et billede på den måde. Derfor er tiden måske også løbet fra det gammeldags trappebillede. De har taget den moderne kommunikation til sig, og det skal de have ros for, siger han.

Forud for fotograferingen på Gråsten Slot, har kongehuset da også delt et familieportræt af dronning Margrethe, kronprinsparret og deres fire børn, der vanen tro har tilbragt tid sammen på slottet.

Det billede kan du se herunder:

Kronprinsparret sammen med deres fire børn: Prinsesse Isabella, Prinsesse Josephine, Prins Christian og prins Vincent. Foto: Kongehuset

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.