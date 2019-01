Et år efter: Sådan bliver prins Henrik mindet af Margrethe

Kort før midnat 13. februar 2018 sov prins Henrik i en alder af 83 stille ind på Fredensborg Slot omgivet af dronningen og deres to sønner.

Prins Henrik er død

Året efter markeres hans bortgang med en koncert, der på årsdagen for hans bisættelse, 20. februar, skal ære hans minde.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

'Her vil Det Kongelige Danske Musikkonservatorium stå for et musikprogram, der afspejler Prins Henriks livslange interesse for musik', skriver kongehuset.

Kun vip'er

Det er ikke hvem som helst, der er på koncertens gæsteliste.

De inviterede tæller den kongelige familie, en række af prins Henriks nære venner og repræsentanter fra kongehuset.

Pressen er dog også inviteret til arrangementet, der kommer til at finde sted om aftenen.

Efter koncerten har dronningen sørget for en sammenkomst i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.

Fredensborg Slot har i årevis dannet rammer om den såkaldte Fredensborgkoncert.

Senest i 2017, hvor kongehuset hyldede miljø- og fødevaresektoren. Her talte de inviterede ministre og direktører og formænd fra fødevareindustrien.

Hviler på slottet

Fredensborg Slot var et af prins Henriks foretrukne opholdssteder.

Prinsen holdt særligt af den offentlige have, hvor lokale af og til stødte på ham, når han var på en af sine gåture, ligeledes tilbragte prins Henrik også sin sidste tid her.

I september 2018 oplyste kongehuset, at en del af prinsens aske var nedsat i kongehusets private have på Fredensborg Slot.