Farvel til kulørt dansk prins

Prins Waldemar af Schaumburg-Lippe – dronning Margretes halvfætter - døde d. 11 august og i dag afholdes mindehøjtidelighed for ham i Holmens Kirke.

Blandt de fremmødte er et par af komtesserne af Rosenborg.

Feodora og Josephine af Rosenborg med førstnævntes mand i midten. Foto: Anthon Unger

- Vi repræsenterer vores del af familien. Grev Ingolf og Sussie kan desværre ikke deltage på grund af corona-situationen, lød det fra komtesserne Josephine og Feodora, der fulgtes med sin mand, Morten Rønnow.

Det er hans eneste datter. Eleonora af Schaumburg-Lippe, som står for arrangementet, hvor de fremmødte sang 'Se nu stiger solen af havets skød' og 'Dejlig er jorden'.

Danmark gav både prinsen et hjem og senere et statsborgerskab, da først nazisterne og dernæst Sovjetunionen invaderede hans families oprindelsesland Bøhmen – det nuværende Tjekkiet – og beslaglagde familiens godser og slotte. Prinsen selv er født på jagtslottet Klein Glienecke ved Berlin i 1940.

Prins Waldemar med datteren Eleonora. Foto: Jan Unger

Ved sin bortgang i USA var prins Waldemar fyldt 79, og han havde været borte fra Danmark i en årrække. Men faktisk kom prinsen med det officielle navn prins Waldemar Stephan Ferdinand Wolrad Friedrich Karl zu Schaumburg-Lippe til Danmark allerede som femårig. Han boede hos sin onkel og moster, arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde, på Sorgenfri Slot fra 1945 til 1950, hvorefter han rykkede til Berlin, hvor han blev længe nok til at få en bankuddannelse.

Bodil Cath, B.T.s tidligere hofreporter, mødte også op for at mindes prins Waldemar, der ofte optrådte i kulørte historier. Foto: Anthon Unger

Da han i 1977 giftede sig med kgl. hoffotograf Anne-Lise Johansen, flyttede han til Danmark og blev dansk statsborger. Parret fik datteren prinsesse Eleonore-Christine zu Schaumburg-Lippe, men lykken holdt ikke, og parret blev skilt under stort ståhej i 1992. Ved skilsmissen måtte prins Waldemar opgive sit daværende arbejde hos kgl. hoffotograf Elfelt Royal. Og alt dette blev samtidig startskuddet til et væld af skandaler og en social deroute.

Skilsmissen foregik for åbent tæppe og på forsiderne af den kulørte presse, idet prinsesse Anne-Lise havde fundet sig en ny mand, Kim Weiss, som pressen døbte Casanova-Kim.

Ekstra Bladet 6. februar 1991.

Prinsessen forlod Waldemar med sin elsker midt om natten efter hans 50 års fødselsdag. Det gjorde prins Waldemar blev så ophidset, at han offentligt tilstod, at han havde overvejet at skyde både sin utro prinsesse og elskeren med et arvestykke fra sin far, en Walther PPK 7.65 mm-pistol.

Dette medførte en dom på seks dages betinget hæfte for ulovlig våbenbesiddelse.

Det famøse arvestykke blev dog ikke affyret under trusselsdramaet, men konsekvenserne for prinsen var store. Blandt andet blev han helt udelukket fra enhver sammenkomst hos dronningen. Og da prins Waldemar senere endte på bistandshjælp var bunden nået.

Efter nogle år på bistandshjælp fik han ansættelse i et vægterfirma, ligesom han var bestyrelsesformand for en afdeling af boligselskabet Vibo. For et par årtier siden flyttede prins Waldemar til Tyskland, hvor han har arbejdet som turistguide og sælger af golfrejser.

Her blev han også gift igen og adopterede sin nye kones voksne søn. Han første kone, Anne-Lise Johansen, døde i 1994.

Bryllup på Schönbruun Slot i Wien. Antonia af Schaumburg-Lippe og prins Waldemar af Schaumburg-Lippe. Foto: Klavs Bo Christensen

