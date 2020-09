Første ord fra Jokke: - Jeg har det godt

Foran den danske ambassade i Paris udtalte Joachim sig fredag første gang, efter han i sommer blev ramt af en blodprop i hjernen.

Pressen var inviteret til Paris, hvor Joachim stillede op til fotos, inden han mødte ind på arbejde fredag morgen som forsvarsattaché.

Prinsen ankom til ambassaden gående ad boulevarden Avenue Marceau iklædt arbejdstøj og iført mundbind, som man i Paris også skal bære, når man går på gaden.

- Velkommen til ambassaden, som er min nye arbejdsplads, siger Joachim, som på forhånd havde forberedt en kort tale.

Ramt af blodprop Joachim blev i slutningen af juni ramt af en blodprop i hjernen. Prinsen slap nådigt fra den dødsensfarlige tilstand ifølge kongehuset uden fysiske eller andre men. Blodproppen betød dog, at han måtte udskyde sin tiltrædelse som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris med omkring to uger. Hans redningsmand, den assisterende forsvarsattaché, orlogskaptajn Dennis Armand Vad, kunne dog tage over, mens prinsen stadig var sygemeldt. I dag arbejder han på nedsat tid, ligesom der er en del hjemmearbejde. Joachim blev udnævnt som forsvarsattaché, der er et militært bindeled mellem Danmark og Frankrig, i forlængelse af hans studier på École Militaire. Vis mere Luk

- Det er noget, jeg har set umådeligt meget frem til. Ikke mindst efter denne sommer, som man i mit tilfælde kan kalde en ikke-sommer.

- Så jeg er fuld af iver for at komme i gang stille og roligt - selvfølgelig efter lægens råd - og på den måde få fuldbyrdet det, som et helt års meget intense studier hele sidste skoleår her i Paris nu skal udmønte sig i.

- Det er spændende og udfordrende. Jeg ser frem til en masse interessante oplevelser for Forsvaret og selvfølgelig for Danmark, og det er sådan set det, jeg vil bekendtgøre her.

- Hvordan har De det?

- Jeg har det godt. Mange tak.

- Kommer De nogensinde tilbage til Danmark?

- Lad mig lige starte her først, siger Joachim og fordufter fra pressen uden at svare på yderligere spørgsmål.