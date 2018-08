Folk går amok over kongehuset: Tilfælde eller hyldest?

Den franske præsident Emmanuel Macron og hans hustru Brigitte er netop nu på statsbesøg i Danmark, hvor de tirsdag formiddag blev modtaget af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Efter et kort besøg på Kastellet drog de videre til Amalienborg Slot, hvor de blev modtaget af dronning Margrethe og naturligvis stillede op til det obligatoriske fællesfoto.

Og her blev det tydeligt, at intet er overladt til tilfældighederne ved sådan en begivenhed.

I hvert fald dannede de mørkklædte mænd, de to kvinder i rødt og Margrethe i hvid kjole i midten tilsammen det franske flag, tricoloren.

Det har mange lagt mærke til.

'Jeg elsker, hvordan danskerne hylder det franske flag,' skriver én.

'Bleu blanc rouge - godt set af fotografen,' skriver en anden.

'Og de står som det franske flags farver,' skriver en tredje.

Gjorde det helt selv

Også DR-journalisten Stéphanie Surrugue har på sin Instagram-profil moret sig over sammenfaldet.

'De står som det franske flag - hvem der end har fundet på dét, er simpelthen genial,' skriver hun til billedet.

Ekstra Bladets fotograf på stedet slår dog fast, at det ikke er hverken ham eller en af hans kolleger, der skulle have haft særligt blik for farvesammensætningen.

- Nej, det gjorde de helt selv.

Modeekspert og designer Jim Lyngvild er da heller ikke i tvivl om, at formationen er nøje planlagt.

- Jeg blev simpelthen så lykkelig, da jeg så deres formation. Jeg synes, det er en genistreg, og jeg er sikker på, at det er dronning Margrethe, der har planlagt det. Hun er jo scenograf og kunstner, så det må være hende, der er hjernen bag. Det er simpelthen så smukt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jeg synes, at det er så fint, at de har koordineret farverne. Det er jo planlagt ned til mindste detalje. Både præsidentfruen og kronprinsesse Mary er jo også i rødt, og det er helt sikkert heller ikke en tilfældighed. Det ser så smukt ud, og dem, der måtte mene, at det er kikset, fordi de begge to har rødt på, tager fejl, hvis du spørger mig. Det er så elegant, lyder det fra Jim Lyngvild.