Forlader Danmark igen

Prins Joachim og prinsesse Marie er i weekenden rejst tilbage til Frankrig med deres fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'I den franske hovedstad genoptager prins Joachim i dag sit militære uddannelsesforløb, som prinsen de seneste otte uger har fulgt fra Danmark gennem blandt andet fjernundervisning og online konferencer. Derudover starter også prins Henrik og prinsesse Athena i dag gradvist op i deres franske skole, efter at børnene har fulgt skoleundervisningen hjemmefra siden marts,' skriver kongehuset.

Den kongelige familie flyttede i 2019 til Frankrig, hvor prins Joachim skulle starte på det militære uddannelsesforløb, men i slutningen af marts vendte de for en stund tilbage til Danmark.

Det skyldtes, at prins Henrik, der lider af astmatisk bronkitis, havde vejrtrækningsproblemer og i den forbindelse blev tjekket for coronavirus på Rigshospitalet. Testen viste sig dog at være negativ.

'Under hensyntagen til prins Henriks tilstand fandt forældrene det mest betryggende at søge behandling på Rigshospitalet, hvor man har fulgt prinsen gennem flere år,' lød det dengang fra kongehuset som svar på, hvorfor familien valgte at søge lægehjælp i Danmark og ikke i Frankrig.

Herefter fulgte familien myndighedernes anbefalinger og gik i 14 dages karantæne på Amalienborg, men i april flyttede de til Schackenborg Slot. Det solgte prins Joachim ellers i 2014, men han råder fortsat over sin gamle bolig på slottet.

Nu har familien igen forladt slottet for at slå sig ned i Paris.

