Frasiger apanage: Her er Alex' gyldne kattelem

På onsdag bliver Alexandra og Jokkes yngste søn, Felix, myndig.

Felix' overgang fra dreng til mand markerer samtidig en økonomisk beslutning i millionklassen for Alexandra.

Den 56-årige grevinde tog i 2017 bestik af folkestemningen og frasagde sig sit underholdsbidrag, der i år tæller 2,6 millioner kroner, når prins Felix fylder 18.

Den plan er nu effektueret, og tidligere i denne måned fik Alexandra den sidste rate af sine årpengene - 216.600 kroner - udbetalt.

I hvert fald for nu.

Kattelem

Fortællingen om Alex' frasigelse blev udlagt som en ufravigelig og modig beslutning, der symboliserede en glidende afsked fra det danske kongehus, men det er en sandhed med modifikationer.

Frasigelsen af årpengene er langtfra definitiv og gælder kun, så længe Alexandra ønsker det. Hvis hun får behov for det, kan hun til hver en tid ophæve frasigelsen og vende tilbage på støtten.

Her er Alex' nye liv

Ligeledes kan hun skrue ned for ydelsen og blot modtage en del af det beløb, der figurerer i loven om hendes årpenge.

Det bekræfter Statsministeriet over for Ekstra Bladet.

Fed pension

Derudover gælder frasigelsen kun, mens grevinde Alexandra er 'erhvervsaktiv'.

Det gjorde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på allerede i 2017:

- Jeg har noteret mig, at grevinde Alexandra har meddelt, at hun, når prins Felix fylder 18 år, ønsker at frasige sig den ydelse, som hun modtager fra den danske stat, så længe hun fortsat er erhvervsaktiv, udtalte han.

Derefter venter en pensionsydelse, der er mere end tre gange så stor som den dyreste tjenestemandspension - kun topchefer og departementschefer kan gøre sig fortjent til denne.

Forsinket frasigelse

Helt lavpraktisk skal Alexandra over for Statsministeriet hvert år skriftligt frasige sig sin lovbundne statsydelse.

Det gjorde hun sidste december med virkning fra august i år.

Frasigelsen kom bare en postgang for sent. Finanslovforslaget var fremlagt, da Alexandra henvendte sig, hvilket resulterede i en overbudgettering på omkring en million kroner, som nu står ubrugt hen.

For at undgå det økonomiske sjusk har Statsministeriet understreget, at frasigelseserklæringen fremover skal lande i Statsministeriets postkasse forud for finanslovsforslaget.

Alexandra afviser at medvirke i et interview med Ekstra Bladet.