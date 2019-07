Frede afslører: Det fik vi for 220 mio.

Frede og Mary fik guldrandet luksus og moderne kunst for de mange millioner, det i alt kostede at renovere deres 4500 kvadratmeter palæ på Amalienborg Slot.

Det understreges på Facebook, hvor kongehuset i denne uge deler videosnaser fra de kongelige gemakker.

Her viser kronprinsen rundt i udvalgte værelser, der alle er prydet af enorme kunstværker, glimtende lysekroner og forgyldte stukke.

I dag inviterer den kommende konge ind i et værelse, hvor billedkunstneren Eske Kath er blevet sluppet løs.

- Dette rum er meget unikt, i og med at det er det eneste rum, hvor der var en mulighed for at besmykke hele loftdelen, siger han i videoen.

Fryden stråler ligefrem ud af øjnene på kronprinsen, mens han fortæller, hvordan kunstneren har benyttet rosetten i værket.

- Helt genialt har han brugt blomsten, der var der i forvejen, som en sol, der spreder varme og liv, siger han.

Landets fedeste lejekontrakt De kongelige sidder godt i det. Det skyldes ikke mindst deres fortræffelige aftale med staten, der giver dem gratis tag over hovedet på nogle af landets dyreste adresser. Det er bestemt af loven, at Margrethe og co. får stillet Amalienborg Slot, repræsentationslokalerne på Christiansborg Slot, Fredensborg Slot, Gråsten Slot, Sorgenfri Slot og Eremitageslottet til rådighed. Kvit og frit. Mens Slots- og Kulturstyrelsen står for den udvendige vedligeholdelse af slottene og deres haver, er kongefamilien dog forpligtet til at klare den indvendige. Det kostede eksempelvis dronningen 3,5 millioner kroner i 2018 og kronprinseparret 846.000 kroner. Kniber det alligevel med at få råd til vedligeholdelsen - som i kronprinsparrets tilfælde i begyndelsen af 00’erne - giver staten tilsyneladende gerne en hånd med.

Frederik og Marys bolig i Frederik 8.s palæ fik en ordentlig overhaling både indvendigt og udvendigt i årene 2004 til 2010.

Palæet, der sidst blev beboet af dronning Ingrid, trængte til det, efter kongehuset havde ladet det forfalde.

Det skulle vise sig, at renoveringen var en dyr omgang.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, at staten med folketingets godkendelse betalte omkring 200 millioner kroner for renoveringen, mens Realdania yderligere støttede med over 25 millioner kroner.

For det voluminøse beløb fik kronprinsparret fire nye toiletter, så de i alt har 20 styk, for fire millioner kroner, en ny elevator til halvanden million kroner og et nyt køkken til 1,2 million kroner.

Konservatorer fik til opgave at renovere stuklofterne, ligesom malerier, lysekroner og gobeliner blev tilset.

Derudover hyrede man ti kunstnere, herunder førnævnte Eske Kath, til at udsmykke nogle af værelserne.

Udvendigt fik palæet nyt tag, døre, vinduer og renoveret facader.