Frede på Smukfest: Droppede Medina

Smukfest fik fint besøg af landets 50-årige kronprins denne eftermiddag.

Frede befandt sig dybt inde i backstageområdet under bøgeskovens træer sammen med flere andre af landets kendisser.

Her konverserede han med bekendtskaber, mens et hold PET-vagter placeret ved forskellige borde sørgede for hans sikkerhed.

Den musikglade prins, der var iklædt afslappet sommertøj, havde også tid til at udveksle et par ord med Ekstra Bladet.

Her sagde han god for plakaten.

- Jeg skal nyde det, jeg ser her, og der er et godt program. Det er et godt foretagende. Jeg har været her før, og nu er jeg her på en anden måde, forklarede han.

Sidst Frede besøgte Smukfest var i 2013, hvor han både præsenterede og mødte sin navnebror Prince backstage.

Hemmelighedsfuld

Kronprinsen ville ikke sætte navn på, hvilke specifikke musikere kunne tænke sig at høre senere.

- Dem, der spiller herinde på Bøgescenerne, lød svaret på spørgsmålet om, der var nogen specifikt, han skulle se.

Den sidste del af Medinas koncert, hvor hun spillede flere af sine store hits, nåede han i hvert fald ikke at opleve, eftersom hun optrådte, mens han befandt sig backstageområdet.

- Der er meget godt. Der er også steder, hvor man kan gå hen at shoppe og have det godt med sig selv, tilføjede han.

Efter Medina optræder Phlake, Shawn Mendes, Newphew og dj'en Martin Jensen.

Netop Nephew oplevede Frede tidligere på året, da det danske band optrådte til hans private 50-års, der blev fejret på Fredensborg.

Smukfest er unik

Prinsen havde kun gode ting at sige om festivalen, som han kaldte unik.

- Når det ikke regner, er det ekstra godt. Der er en anden form for fordragelighed og medmenneskelighed, der gør denne festival unik i forhold til mange andre gode festivaler i Danmark.

- Det er vigtigt, at den holder på det her aftryk i forhold til andre festivaler, siger han.

De seneste par dage har kronprins Frederik været på en uofficiel sejlads med sin familie på kongeskibet Dannebrog.

Den 50-årige kronprins, kronprinsessen og parrets fire børn har blandt andet været forbi Aarhus, Samsø og det sydfynske øhav på familiens sejlads, som ifølge kongehuset begyndte fredag og varede til onsdag.