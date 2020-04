Frede viser forvandling: Var hurtigt ude

Kronprinsen har mandag delt et billede af, at han ligesom mange andre har udnyttet, at frisørerne nu har åbnet igen

Det må efterhånden være de fleste danskere, der godt kunne trænge til en tur hos frisøren.

Mens coronakrisen har været i gang i Danmark, har frisørerne i landet nemlig været lukket ned.

Nu har regeringen dog valgt, at man igen kan få lov til at blive klippet, og det har både høj som lav udnyttet.

På Kongehusets Instagram-profil viser kronprins Frederik sit nyklippede hår frem til de mange følgere.

'Jeg er nok ikke den eneste, der i dag har været til frisør. Heldigvis er det nu igen muligt for frisører og andre mindre virksomheder og butikker at holde åbent ovenpå en lang nedlukning. Jeg vil gerne takke alle for at være så omstillingsparate og for at hjælpe med at holde hjulene i gang i en periode, der kræver meget af os alle sammen', skriver han til billedet.

Og man må sige, at der er en stor forandring at se hos kronprinsen, der på det ene billede ser noget krøllet ud i forhold til det nye billede, hvor han igen har fået sig en skarp frisure.

Billedet har på under 20 minutter fået over 6000 likes på det sociale medie, hvor folk roser kronprinsens nye frisure og skriver, at det er 'god stil', at han støtter virksomhederne.

Danskerne elsker det: Hilsen amok på nettet