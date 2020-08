Frederik om Joachim: Alle var rystede

Det rystede både kongehuset og kronprinsfamilien, da prins Joachim i juli måned blev ramt af en blodprop i hjernen. Det fortalte kronprins Frederik tidligere i dag, da han var med til indvielsen af Asnæsværket. Kronprinsen udtalte sig for første gang om sin lillebrors sygdom og forklarede blandt andet følgende til TV2:

- Han har fået en alvorlig oplevelse, men han er sluppet fra det vældig godt takket være hurtige reaktioner på selve tidspunktet. Og så kan vi takke videnskaben for at være nået så langt, at man ved præcis, hvad man skal gøre for at komme sådan noget her til livs, sagde han og slog fast, at alle var rystede over nyheden.

Prins Joachim er i god bedring efter sin alvorlige sygdom. Foto: Stine Tidsvilde

Kronprins Frederik var tidligere på måneden på besøg hos lillebror i Frankrig. 12. august skrev kongehuset på Instagram:

'H.K.H. Kronprinsen kom i går hjem fra Frankrig, hvor han de seneste dage har besøgt sin bror, H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og parrets to børn på Château de Cayx,' skrev kongehuset til billedet.



'Prins Joachim er fortsat i god bedring, men har stadig brug for ro omkring sig,' lød det desuden i opslaget.

Prins Joachim og prinsesse Marie ses her i forbindelse med en middag på Paris' rådhus. Foto: Anthon Unger

Kongehuset meldte lørdag 25. juli ud, at prins Joachim var blevet indlagt på universitetshospitalet i Toulouse, efter han var blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Prinsen blev opereret og tilbragte halvanden uge på hospitalet, inden han mandag aften 3. august blev udskrevet. Siden har han opholdt sig på dronningens vinslot, Château de Cayx.

Ekstra Bladet var umiddelbart efter til stede i Caix, hvor prins Joachim dog ikke ønskede at tale med nogen. En kilde oplyste, at han blev set gående rundt på slottets grund.

Prins Joachim skulle efter planen have tiltrådt jobbet som forsvarsattaché i Paris 1. september, men det vides endnu ikke, om det kan lade sig gøre. Hverken kongehuset eller Forsvarsministeriet har meldt ud, hvorvidt han tiltræder som planlagt.