Galla og genbrugsklude til dronningen fest

Politiker eller pøbel. De fleste startede formentlig 1. januar i joggingtøj på langs på sofaen.

Men den afslappede tilgang til årets første dag fik hurtigt en ende for landets 20 ministre, der sammen med andre af landets spidser var inviteret til nytårstaffel hos dronningen.

Margrethe havde inviteret til gallafest, hvilket er ensbetydende med, at man skal finde det stiveste puds frem. For herrerne giver det sig selv - pingvinsæt eller uniform og med så høj fjer i hatten som overhovedet muligt.

For kvindernes vedkommende var der derimod tænkt meget over aftenens dress.

Flere af ministrene var tyet til genbrug, mens andre kom i helt nye skrud. To havde endda valgt at kombinere det gamle med det nye.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensens tøj blev diskuteret noget. Den blå sag var lavet af genbrugsplast og var alt andet end en klassisk gallakjole.

Halsboe-Jørgensen mente dog selv, at hun overholdt dresscoden med sin buksedragt med slæb, fortalte hun, da hun ankom til Amalienborg Slot.



Bukser eller kjole? Ministeren følte selv, at hun holdt etiketten. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Også miljøministeren kom til gallafest i genbrug.

- Jeg har selvfølgelig tænkt meget over kjolen. Og nu hvor vi går ind i et nyt årti, vil jeg gerne markere det med, at det skal være et grønt årti.

- Derfor har jeg fået lavet en kjole fra brugte duge, der er blevet skræddersyet til en balkjole. De har været brugt en til to sæsoner på en restaurant, men nu har jeg fået glæde af dem, sagde Lea Wermelin til Ekstra Bladet.

Gamle duge var blevet til denne ministerkjole. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Joy Mogensen, der havde første arbejdsdag siden sin datters død, havde fået sin mor til at sy en helt ny kjole. Astrid Krag havde trukket på designeren Grith Deleurant.

- Det er første gang, jeg får syet en kjole fra bunden, for jeg plejer at låne dem. Jeg kender Grith fra 'Vild med dans'-systuen, hvor hun lavede flere af de flotte kjoler, Jeg havde på i programmet, fortalte social- og indenrigsministeren.

Også Pernille Rosenkrantz-Theil var i nyt for første gang.

- Ikke en gang til mit bryllup fik jeg syet min kjole, sagde børne- og undervisningsminister, der viste en stor tatovering frem på ryggen i kjolens dybe udskæring.

Pernille Rosenkrantz-Theil i spritny kjole. Foto: Ritzau Scanpix

Lyserød tyl vil ikke være passende for en forsvarsminister, mente Trine Bramsen, da hun kom til bal i yderst elegant camouflage. Foto: Ritzau Scanpix

Astrid Krag var klar til bal i sin nye kjole. Foto: Ritzau Scanpix

Joy Mogensens i sin mors smukke design. Foto: Ritzau Scanpix

Mary var hoppet på genbrugsbølgen. Både i 2012 og 2014 bar hun også denne vinrøde sag. Foto: Ritzau Scanpix

Dronningens kjole har vi vist ikke set før. Foto: Ritzau Scanpix