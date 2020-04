Giv os mere bedstemor med slaw i

Man kan ikke sige tillykke til Danmarks Daisy uden også at gratulere med at et stort flertal går ind for monarkiet. Det er derfor, hun altid vinker så fint. Hun har folket bag sin stadig ranke ryg, vi betaler gerne 400 millioner om året for at opretholde et noget bedaget teaterstykke, man med rette kan kalde Det Ægte Kongelige Teater. Det er oven i købet både langt mere folkeligt og 100 millioner billigere i årligt statstilskud end den kongelige nationalscene.

Efter min mening leverer H.M Dronningen sikkert iscenesat reality, der samler mere end den splitter, hvilket man ikke kan sige om tv-koncepterne af samme navn. Under sloganet ’Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke’ har hun i 48 år bidt sig fast i scepteret og for nylig meldt ud, at hun bliver siddende på tronen til hun segner.

På under fire måneder har hun nu holdt hele tre taler til undersåtterne inklusive nytårstalen. Taler, hvor hun som sædvanligt balancerer på et kanten af et frimærke rent retorisk.

Coronatalen i marts var en overraskende opsang til dem, der ’tankeløst og hensynløst’ ikke tog situationen alvorligt, intet mindre end en historisk tale.

Nytårstalen indeholdt også en smule krudt og blev kaldt en ’kindhest til klimaskeptikerne’, men da Margrethe i sidste uge sagde til klimaavisen Politiken, at vi ikke bør panikke over klimaforandringerne, lød beskyldningerne at regenten var ’helt på månen’ og at hun ’skødeløst og upassende havde bombet klimakampen tilbage’. En enkelt klimatosse skrev endda i netop Politiken, at hun skulle undskylde for sin ’dumsmarte bemærkning’.

Vores dronning undskylde? Til en forkølet aktivist? Må man bede om kammertonen og respekt for en ældre dame, hvis forfædre henrettede folk for mindre.

Som Allan Olsen synger det:

Der ik' noget ondt ved vores dronning

Hun vinker til os

Ikke ligesom Nero, han stod ved Nilens bred

Så tog han en negerslave og brugte ham som krokodillemad

Det er H.M. Dronningen, der definerer ’dumsmart’, hvilket var så tidligt som i 1984, hvor hun revsede danskernes ’dumsmarte bemærkninger’ om indvandrere. Meget kan man sige om vores dronning, men dumsmart er hun ikke, for hun bevæger sig (desværre) aldrig ud på gyngende grund.

Aftenens fødselsdagstale, direkte fra Fredensborg Slot, var da også en glad dronning, der på få minutter sagde tak for den hjertevarme fødselsdagsstemning på trods af det, hun kaldte ’besøget fra en ubuden og farlig gæst’.

Også en majestæt er blot et menneske, der må bøje sig for corona-karantænen og fejre sin fødselsdag relativt alene, lod hun forstå mellem de linjer, hun altid udnytter maksimalt.

- Når krisen rammer kan og vil vi forenes i fælleskabet, sammen på afstand, sagde hun og roste både børn og voksne for at følge myndighedernes anvisninger. Og fortsatte med at slå fast, at vi kan mere end vi tror, belært af krisen.

- Vi kerer os om hinanden og egoismen har trange kår, afsluttede hun lovlig optimistisk.



Gid det var så vel og Gud bevare Dronningen, men det hele fik en klang af politisk ønsketænkning, bestilt af statsministeriet. Dronningen skal endelig tage guldbladet fra munden og være hele Danmarks bedstemor med endnu mere slaw i, som vi har set det et par gange i år. Det giver fornyet energi til det royale teater og hjælper os til at tro på at også dronningen må tænke og tale frit, uden for manus.

