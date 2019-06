Han hjalp mig igennem skilsmissen

Det var en svær tid for prins Joachim, da han tilbage i 2005 måtte erkende, at forholdet til hans første hustru, grevinde Alexandra, ikke fungerede.

Efter ti års ægteskab annoncerede parret, at de skulle skilles, og det føltes med prins Joachims egne ord som en personlig falliterklæring, som unægteligt ville give en rids i lakken for kongehuset som institution.

Det fortæller prinsen i et stort interview med Politiken i anledning af sin 50-års fødselsdag fredag.

Men midt i mørket trådte et lys frem i prins Joachims liv.

Prins Joachim have et tæt forhold til sin far, prins Henrik. Foto: Morten Bjørn Jensen

Nemlig hans far, prins Henrik, som rakte en hånd frem til sin søn og hjalp ham igennem skilsmissen - ikke som far - men nærmere som en ven.

- Man står der rådvild, søgende, og så oplever man ... men hov. Der er lige en vennehånd, som rækker ud til en. Og ikke siger 'gå den vej' eller 'gå den vej' eller 'gør det' og 'gør det'.

- Men tværtimod siger: 'Jeg er her'. Nu er det ikke farmand, der viser dig, at vi skal igennem det sorte rum, og der er en dør derhenne, og du skal ikke være mørkeræd. Nej, tværtimod siger: 'Hey. Jeg er en ven. Tager du min hånd, så er den der', siger prins Joachim til Politiken.

Gode venner

I interviewet fortæller prinsen, at forholdet til faderen i det hele taget nåede et nyt stadie i de sidste ti år af prins Henriks liv.

De gik fra at være far og søn til at være gode venner.

I dag kan prins Joachim mærke, at det samme er ved at ske med hans ældste søn, prins Nikolai, som er 19 år.

- Jeg kan mærke, at vi er ved at være der, hvor vi nærmer os et venskabeligt plan. Det er ikke sådan, at vi var uvenskabelige før, men nu er vi der, hvor vi går fra at være far-søn til at være ven-ven. Og det er en meget stor følelse. Der er noget fuldkomment over at nå helt dertil. Og jeg har tænkt over, at det også var det, jeg oplevede med min far, siger prins Joachim til Politiken.

