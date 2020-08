- Han kan ikke nå at blive klar

Joachim vil være for træt til at kunne tiltræde som forsvarsattaché i september, mener Flemming Mønster, der selv blev ramt af en blodprop

Det royale Danmark gispede, da Jokke i slutningen af sidste måned blev ramt af en blodprop.

Ifølge kongehus-eksperterne kunne timingen heller ikke være værre. Prinsen står på tærsklen af et nyt, spændende kapitel i sit arbejdsliv.

Første september skal han tiltræde som forsvarsattaché i Paris, og blodproppen stiller dermed spørgsmål om betydningen for hans nye job, men hverken læger, kongehuset eller Forsvarsministeriet vil svare.

Spørger man Flemming Mønster, der sidste år selv blev ramt af en blodprop, kommer prinsen ikke til at møde ind på ambassaden til september - og hvis han gør, er det proforma.

Det skriver han i en klumme hos avisen Danmark.

Ikke klar

Mønster, der er journalist på avisen Danmark og tidligere Ekstra Bladet, beskriver i klummen sit sygdomsforløb, der af hans hospitalslæge blev betegnet som mildt.

Alligevel var Flemming Mønster så udmattet de første fire uger, at han sov op mod 20 timer i døgnet.

- Ud fra min erfaring har jeg meget, meget svært at tro på, at han bliver klar til september, men derfor kan han sagtens blive klar til sit job og passe det 100 procent på et senere tidspunkt.

- Og hvis han tiltræder, er det noget, de gør for at holde etiketten, siger han til Ekstra Bladet.

Hjernetræthed

Det er ikke nogen kontroversiel udmelding, at tilværelsen efter en blodprop er præget af træthed.

Det er almindelig kendt og kaldes hjernetræthed.

Trætheden skyldes, at hjernen efter en blodprop bruger et større område til at klare en opgave, der før kunne klares med et mindre område af hjernen.

Flemming Mønster. Foto: Linda Johansen

Flemming Mønster forklarer årsagen til trætheden som en vejspærring, som en bil skal bruge ekstra benzin på at komme forbi, fordi man skal køre en omvej.

Med tiden ophører vejspærringen og hjernetrætheden, men det er sjældent, at man helt undgår men, fortæller han

- Dels er der tale om et operativt indgreb inde i knolden på en, og det giver næsten sig selv, at det giver eftervirkninger.

- Og dels er det sjældent, når man bliver ramt af en blodprop, at man fuldstændig undgår nogen som helst skader inde i hjerne, siger han.

Væk overnight

Ifølge kongehuset har Joachim ikke nogen fysiske eller andre men efter sin blodprop.

Flemming Mønster har derimod mistet sin muskelkraft. I dag priser han sig lykkelig over, at det er den eneste pris, han må betale.

- Den værste er, at jeg har mistet min muskelstyrke fuldstændig. Det er som om, at den var væk overnight, siger han.