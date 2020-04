Helt specielt fødselsdagsønske fra dronningen

I en netop udsendt pressemeddelelse fra kongehuset meddeles det, at dronning Margrethe gerne vil undvære det sædvanlige blomsterhav, når hun 16. april fylder 80.

Bemærkede du detaljerne bag dronningen?

'I lyset af den alvorlige situation for mange danskere i forbindelse med udbredelsen af coronavirus har Hendes Majestæt Dronningen et særligt ønske i anledning af den forestående 80-års fødselsdag den 16. april. Dronningen modtager hvert år på sin fødselsdag blomster fra nær og fjern. I år opfordrer Dronningen til, at man i stedet sender en buket til en af de mange ældre medborgere, der har det særligt svært i denne tid', skriver kongehuset.

Dronning Margrethe: - Det er tankeløst at holde fester

Udover ændringen i forhold til buketterne ændres der også i muligheden for at møde op for personligt at skrive gratulationer i Det Gule Palæ

I stedet vil der fra 14. april blive oprettet en gratulationsliste på kongehusets hjemmeside www.kongehuset.dk, hvor det er muligt at sende en personlig lykønskning til dronningen.

Kongehusekspert fælder benhård dom over dronningens tale