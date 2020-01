Helt uhørt: Fredes fede ferieslør

I dag begynder ungdoms-OL i Schweiz.

Det vidste du måske ikke, men det gør kronprins Frederik!

Han har ryddet kalenderen - og hold nu fast - i de kommende 14 dage, hvor de eneste programpunkter i den kommende konges officielle plan er OL-relaterede.

13 ud af de 14 dage står der som eneste aftaler i hans kalender, at han overværer ungdoms-OL. Tirsdag 14. januar er der et punkt yderligere, for her skal kronprinsen deltage i IOC Sustainability and Legacy Comission-mødet, da han er medlem af Den Internationale Olympiske Komité.

Meget belejligt for den travle prins afholdes ungdoms-OL i Lausanne i Schweiz, der ligger knap halvanden times kørsel fra Verbier, hvor Frederik og Marys fire arvinger, Christian, Isabella, Vincent og Josephine, i denne uge er startet i skole.

Det er ret uhørt, at 51-årige kronprins Frederik har 14 arbejdsdage i træk! Og endnu mere uhørt, at han deltager i en vintersportsbegivenhed så mange dage. Det fortæller forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved, hvad han laver til et ungdoms-OL. Kronprinsen og hans kone har jo netop sendt deres børn i skole i Verbier, der ligger i nærheden, siger Søren Jakobsen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- En ting er, at børnene går i skole og og står på ski i Schweiz, men det her med OL virker som en noget tilbagelænet embedsførelse fra kronprinsen, må jeg sige. Han har selvfølgelig nogle forpligtelser over for Den Olympiske Komité, som han er medlem af, men han åbner altså for muligheden for at møde en del kritik her. For hvad er det, der foregår i Schweiz? Hvad skal børnene der i den skole, og hvorfor har han ejet et hus der i ti år, uden nogen har vidst det, siger kongehuseksperten og tvivler åbenlyst på, om kronprinsen reelt er på arbejde de kommende 14 dage.

Søren Jakobsen tøver ikke med at kalde kronprinsens ualmindelig lange deltagelse i ungdoms-OL for 'en helt unødvendig tidsrøver'.

- Havde det været et erhvervsfremstød i Kina af en uges varighed, havde det været lang tid, men spiseligt. Det her med OL er helt ude af proportioner, og han åbner altså for at møde en del kritik i starten af året, som ellers skulle være positivt med dronningens runde fødselsdag og sådan nogle ting. Jeg synes, at det virker, som om han får lavet noget ferieslør ud af det her, siger han.

- Tror du, at han havde været afsted i 14 dage til ungdoms-OL, hvis det havde været i Argentina eller Canada?

- Nej. Det er da kun, fordi det er i nærheden af Verbier, og det er også derfor, at det er en stor misforståelse. Det er spild af hans tid, mener Søren Jakobsen.

Mandag stillede kronprinsparret og deres børn op til foto, inden de royale rollinger skulle i skole. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen har dækket OL adskillige gange. Han mener også, at den kongelige deltagelse i et ungdoms-OL i 14 dage er uset.

- Jeg vil sige, at det er sjældent, at nogen fra den kongelige familie deltager så lang tid til et vinter-OL. Og så til et ungdoms-OL, hvor Danmark er så svagt repræsenteret, siger han.

Jan Jensen fortæller, at da der senest var vinter-OL for voksne atleter, deltog kronprinsen også, men knap på mange dage. Han afbrød blandt andet sin deltagelse i OL i Sochi for at tage på skiferie med sin familie.

Ifølge kronprins Frederiks kalender fra 2014 var han til OL fra 7. til 8. februar og igen fra den 17. til 22. Kun 4. og 17. februar er hans OL-deltagelse dog plottet ind i kongehuset officielle kalender. 4. februar står der således:

'H.K.H. Kronprinsen deltager i Vinter-OL i Sochi, Rusland den 4.–8. februar og den 17.-22. februar'.

Kronprinsen droppede sportens store gallafest

Danmark stiller til start ved ungdoms-OL i Lausanne med 26 atleter. De skal dyste i ishockey, curling alpint skiløb, langrend og skeleton.

Ekstra Bladet har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra kongehuset til kronprinsens meget travle kalender de kommende 14 dage. De er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.