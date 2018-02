Hilsner strømmer ind til syg Henrik: Håber Frederik når hjem

Siden det kom frem fredag morgen, at prins Henriks tilstand er alvorligt forværret, er det strømmet ind med hilsner på kongefamiliens Facebook-side.

Over 1000 personer har kommenteret på opslaget af pressemeddelelsen om Henriks sygdom, og opslaget er blevet 'tilkendegivet' over 3200 gange.

Flere danskere sender varme tanker af sted mod både prinsen og ikke mindst hans familie.

Prins Henriks bror: - Det er et spørgsmål om uger

'Herfra Odense sender jeg nogle gode positive tanker afsted til H.K.H Prins Henrik, håber og beder til at De klare den. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe sender jeg ligeledes mine positive tanker afsted i den svære stund, hvor Deres Prinsgemal er så syg', skriver Dorthe under opslaget en anden tilføjer:

'Håber kronprinsen når hjem til dig.'

'De største og varmeste tanker til hele den Kongelige familie. Håber på det bedste. Rigtig god bedring til H.K.H prins Henrik,' skriver Louise på Facebook.

'Sender god og helende karma til prinsen og hele den kongelige familie,' skriver Bo Pedersen efterfulgt af et hjerte.

Kongehus-ekspert er ikke i tvivl: Det ser sort ud for prins Henrik

Opslaget er udover de mange tilkendegivelser også blevet delt over 300 gange.

'Mange kærlige tanker til prins Henrik trist har altid været så folkelig og mange tanker til familien,' skriver Charlotte.

'Kære Prinsgemal. Jeg vil bede for at De lige nu vil modtage den hjælp, støtte og kærlighed, som De har brug for. Jeg beder også for den kongelige famile og håber inderligt at Prinsgemalen får det bedre,' skriver Helle.

Kronprinsesse Mary har besøgt Henrik

Syg mange gange

Prins Henrik blev i slutningen af januar indlagt på Rigshospitalet, hvor han skulle gennemgå en række undersøgelser. I fredags kom det frem, at man havde fundet en godartet tumor på prinsens venstre lunge.

I løbet af det sidste år har prinsens flere gange været indlagt, og den 6. september fortalte kongehuset, at prinsen havde fået konstateret demens.

Prins Henriks tilstand alvorligt forværret

Prins Frederik er på vej hjem fra Sydkorea i forbindelse med den nye udmelding, hvor han har været i forbindelse med de olympiske vinterlege.

Kronprinsesse Mary ankom fredag formiddag til Rogshospitalet sammen med parrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella. De var på hospitalet i en halv time, før de kørte væk i en sort Range Rover.