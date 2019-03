Hofchef i dobbeltrolle: Styrer magtfuld fond

Forsker advarer mod, at Christian Schønau er blevet bestyrelsesformand i fonden, der ejer Grundfos

Christian Schønau stormer frem i livet.

Den 52-årige hofchef, der har en fortid som departementschef, har siden marts også været indehaver af en titel som bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond.

Fonden donerede sidste år 95 millioner kroner og ejer 88 procent af den danske pumpegigant Grundfos med omkring 19.000 ansatte.

Forfordelt

Christian Schønaus nye post er dog problematisk, mener sociolog og adjunkt ved CBS Christoph Ellersgaard, der står bag bøgerne 'Magteliten' og 'Tæm eliten'.

Han mener ikke, at det er en god ide, at hofchefen nu både er kronprinsparrets højre hånd og samtidig repræsenterer Grundfos' interesser.

- Det er meget oplagt, at familien bag Grundfos nu kan blive forfordelt, når kronprinseparret skal besøge virksomheder, invitere til officielle arrangementer, og når der skal uddeles ordener og titler, siger han.

Royal glans

Ifølge Christoph Ellersgaard har danske virksomheder en naturlig interesse i at pleje deres relation til kongehuset.

- Hvis man knytter sig tættere til kongehuset, kan det være nemmere at komme med til statsbesøg, ligesom det også kan være nemmere at få kastet lidt royal glans over en nyåbnet fabrik i udlandet.

Grundfos' forbindelser til kongehuset 2011 Grundfos udnævnt som kongelig hofleverandør 2015 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gludsted Plantage 2016 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov Grundfos deltager i kongehuset erhvervsfremstød i USA 2017 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov 2018 Poul Due Jensen og hans kone, Annette Hougaard Due Jensen, deltager i kronprinsens 50-års fødselsdag 2019 Christian Schønau bliver hofchef i Poul Due Jensens Fond Vis mere Luk

- Det er et stempel fra det officielle Danmark, der viser, at det her er en virksomhed, som er tæt forbundet med den danske stat, siger han.

Kongerøgelse

Adjunkten kalder Grundfos' hyring et udtryk for den nye form for aristokrati, hvor danske industrifamilier forsøger at knytte tætte bånd med kongehuset.

Således er Poul Due Jensen, der repræsenterer tredje generation i Grundfos-familien, også inviteret til en række af kongehusets arrangementer. Senest deltog han i kronprinsens 50-års fødselsdag sidste år.

- Poul Due Jensen er i høj grad ved at opbygge sine relationer til kronprinsparret, og det må man sige, at udnævnelsen af deres hofchef som bestyrelsesformand i fonden er en forstærkning af, siger Christoph Ellersgaard.

Ikke ulovligt

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Univsersitet, understreger dog, at der ikke er foregået nogen ulovligheder.

Han fastslår, at man gerne må være embedsmand og bestyrelsesformand i en privat fond på samme tid.

- Det er der ingen begrænsninger for, og hvis der var begrænsninger, gælder de mindre for kongehuset.

- Kongehuset er på mange måder ikke omfattet af samme regler som offentligt ansatte, fordi lige så snart pengene fra finansloven passerer fra statskassen til kongehuset, bliver det en form for privat aflønning, siger han.

Grundfos: Derfor valgte vi hofchef Den nyudnævnte direktør i Poul Due Jensens Fond, Kim Nøhr Skibsted, fortæller, at man valgte Christian Schønau som bestyrelsesformand, fordi han har erfaring med fondsarbejdet. - Vi ser ham også som en kompetent formand på grund af hans baggrund inden for det sociale område som departementschef for Socialministeriet, siger han. Han afviser, at der skulle være tale om kongerøgelse. - Beslutningen har ikke noget at gøre med hans stilling i kongehuset og er ikke et forsøg på at pleje forholdet til kongehuset, siger direktøren.

Kongehuset: Intet problem

Kongehuset ønsker ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om kasketforvirring i kongehuset.

Der henvises i stedet til kommunikationschef Lene Ballebys tidligere udtalelse i Berlingske, hvor hun afviser, at Christian Schønaus arbejde i Poul Due Jensens Fond skulle være problematisk.

- Vi glæder os derfor blot over, at de kompetencer, som kongehusets ansatte har, efterspørges også uden for huset, sagde Lene Balleby.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Christian Schønau, der er på statsbesøg i Argentina med dronningen og kronprinsen.