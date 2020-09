Holdt uvidende om fars begravelse

Sædvanligvis er det tårer, der fylder mest ved en mindehøjtidelighed.

Men i dag da Eleonora-Christine af Schaumburg-Lippe afholdt mindestund i Holmens Kirke for sin far, prins Waldemar, afslørede hun i sin tale, hvor ulykkelig hun følte sig over den behandling hendes fars seneste kone udsatte hende for i forbindelse med prinsens død, skiftede stemningen til først forbløffelse og siden vrede.

Eleonora var sidst sammen med sin far ved juletid i 2019, hvor prinsen og datteren med lidt forsinkelse fejrede hendes 40 års fødselsdag i Los Angeles. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

– Torsdag blev jeg ringet op fra en veninde i Tjekkiet, som kunne fortælle, at min fars kone havde begravet min fars urne uden at fortælle mig det, så jeg fik mulighed for at være til stede og tage afsked med min far. Det slog mig helt ud, fortalte den 41-årige Eleonora-Christine.

79-årige prins Waldemar døde uventet i USA, men først tre dage efter hans død, hørte datteren om det, og det var tilmed kun, fordi hun som vanligt ringede for at høre, hvordan faren havde det.

Ved mindehøjtideligheden i Holmens Kirke var opstillet et smukt foto af prins Waldemar under et besøg på familieslottet i nachod i Tjekkiet. Fotoet var taget af fotograf Jan Unger. Foto: Anthon Unger

– Hans kone fortalte mig der, at han var død, og at hun allerede havde fået ham kremeret, forklarer Eleonora-Christine.

Hun tilføjer, at prinsens kone, Antonia, i den samtale bedyrede, at han først ville blive fragtet til Tjekkiet og begravet ved familie-slottet i Nachod i det gamle Bøhmen til næste forår, når Coronaen tillod det, så alle familiemedlemmer kunne deltage.

– I stedet var kun Antonia, hendes søn Mario-Max og Nachods borgmester til stede, og det gør mig ondt for min far, der ville have ønsket sin begravelse ved slottet anderledes – i hvert fald ville han have ønsket, at jeg var til stede, for vi stod hinanden nær. Jeg var hans lille pige, og jeg elskede ham højt, siger Eleonora-Christine af Schaumburg-Lippe.

Prins Waldemar blev alene med sin datter, da hun var 12 år. Her døde moren prinsesse Anne-Lise. Derfor har de to altid holdt tæt kontakt - selv om ofte boede i hvert sit land. Foto: Jan Unger

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet alle rejser til Tjekkiet, men havde prinsens kone informeret sin mands datter, kunne Eleonora lige have nået begravelsen eller urnenedsættelsen, som det jo retteligt var, før den nye rejsevejledning kom ud.