Hubertusjagten: - Jeg fandt min indre Pippi Langstrømpe frem

- Jeg blev skilt for et år siden og havde virkelig brug for at vinde i år; så jeg fandt min indre Pippi Langstrømpe frem og tænkte; den her skal jeg bare tage, lyder det fra vinderen af Hubertusjagten Signe Kongebro.

Sammen med cirka 100 andre ryttere deltog hun søndag i den traditionsrige jagt i Dyrehaven ved Klampenborg - den mest kendte af årets hubertusjagter.

Her ses kongefamilien sammen med årets vinder til hest, Signe Kongebro, og de ryttere, som kom ind på anden-, tredje- og fjerdepladsen. Foto: Philip Davali

De mange heste og ponyer skulle som altid om kap og i fuld galop igennem 32 forhindringer fordelt på en 11 kilometer lang rute.

- Jeg er sindssygt stolt og glad. Jeg har slet ikke ligeså meget erfaring som dem, der plejer at vinde, siger vinderen til hest Signe Kongebro.

Både hun og vinderen af ponyfeltet, Caroline Nielsen, overtager nu hubertuskæden - en kæde, som kan hænge om halsen, og som er lavet af små plader, hvor de enkelte vinderes navne er indgraveret. Den overrækkes hvert år af sidste års vinder.

- Det er meget ærefuldt at vinde en jagt, der er så fuld af traditioner, og som dækker over et arrangement, som er symbol på fællesskab og sammenhold, siger Signe Kongebro efter sin sejr.

Hubertusjagten - Hubertusjagten markerer årets sidste jagt og afslutningen på årets parforcejagter, som Dyrehaven oprindelig blev lavet til. Parforcejagt betyder, at jægere udmatter deres bytte, før det skydes, ved at jagte det med hunde og følge efter til hest. - Hubertusjagten har været afholdt hvert år siden år 1900 - med få undtagelser under anden verdenskrig. - I gamle dage fulgte ryttere efter jagthunde og en ræv, men i dag er der ingen jagthunde, og ræven er erstattet af to erfarne ryttere, som rider forrest med rævehaler på deres røde ridejakker. - Rytterne skal være iklædt hvide bukser, skjorte og handsker samt en rød jakke med sort krave. Vis mere Luk

Ingen i vandet

Nogle år har kapløbet ført til alvorlige ulykker, men trods enkelte fald i år kom ingen til skade.

Heller ikke ved ’Magasindammen’, som er løbets publikumsmagnet, var der dramatik, eftersom ikke en eneste rytter faldt i vandet i år.

