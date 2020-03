Hvad mener du om dronningens tale?

Når dronningen samler nationen foran fjernsynsskærmene til den årlige nytårstale, er der sædvanligvis champagne på bordene i de danske hjem.

Men da Margrethe var på skærmen tirsdag aften i den bedste sendetid, var der næppe feststemning i de fleste stuer, hvor der i disse dage er langt mere fokus på håndsprit end champagne.

Anledningen var naturligvis anderledes alvorlig end ved den årlige nytårstale, og det var en tydeligt berørt Margrethe, der tonede frem fra Fredensborg Slot i en tale, der var blevet optaget tidligere på dagen.

Det er første gang siden slutningen af Anden Verdenskrig for 75 år siden, at det danske kongehus har holdt en sådan tale.

Forud for talen var det fra kongehusets side meldt ud, at talen ville handle om 'den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus', og alvoren fornægtede sig ikke.

Margrethe havde eksempelvis ikke meget til overs for de unge, der de seneste dag har brugt deres frihed og fritid til at feste og mødes med vennerne.

- Desværre er det ikke alle, som tager situationen tilstrækkelig alvorlig. Det er tankeløst og hensynsløst, og det kan man ikke være bekendt, lød det fra Margrethe, der tilføjede:

- Selvfølgelig er det skuffende ikke at kunne mødes med sine venner. Særligt når man er ung. Men I har heldigvis tiden foran jer.

I stedet for at mødes opfordrede hun i stedet til, at man får tilfredsstillet sine sociale behov ved hjælp af de mange digitale muligheder.

Der blev dog også uddelt ros - ikke mindst til de mange, der netop nu kæmper for at holde situationen i landet under kontrol.

- Jeg vil gerne udtrykke min varmeste tak til alle i sundhedspersonalet, beredskabet, forsvaret og politiet, lød det fra dronningen, der sluttede af med at opfordre til, at alle tænker sig om og viser sammenhold ved at holde afstand, så vi kan få bugt med coronaen, som hun kaldte 'en farlig gæst'.

For dronningen - som for langt de fleste andre danskere - har coronasituationen medført, at man må aflyse og udskyde planlagte begivenheder. Dronning Margrethe har blandt andet måttet aflyse fejringen af sin 80-års fødselsdag næste måned.

Udover Margrethe er har coronasituationen også haft betydning for kronprinsparret, der med deres fire børn har måttet afbryde deres ophold i Scweiz, hvor de var på et 12-ugers skoleophold.