Indbrud på slottet - Prins Christian opdagede tyvene

Selvom den kongelige familie er under konstant overvågning, så kan de godt få besøg af ubudne gæster.

Det skete tilbage i juli, da kronprinsfamilien opholdte sig på Gråsten Slot i Sønderjylland. Det skriver Her&Nu.

Ugebladet skriver, at det var prins Christian der fik øje på nogle ubudne gæster i slottes park, imens han legede med sine søskende. Den vakse prins gik til en af livgarderne, som straks råbte vagt i gevær.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter kommunikationsrådgiver Helle Lundberg overfor Her&Nu, at der tidligere på sommeren er blevet anholdt to personer i slotsparken.

- Vi kan bekræfte, at en 29-årig mand og en 28-årig kvinde er sigtet for husfredskrænkelse. De blev klokken 21.28 fredag 13. juli opdaget i haven til Gråsten Slot. Her blev de tilbageholdt af gardere, der holder vagt ved slottet, fortæller hun til ugebladet.

I første omgang vidste ingen, hvor mange personer der var trængt ind på kongefamiliens private område, og derfor blev både slot og park grundigt gennemsøgt.

Der var kun to indtrængende i parken, og de var ikke ude på at skade kronprinsfamilien. De havde en helt anden mission for øje, da de brød ind på det private område.

- Tilbageholdelsen skete helt uden dramatik. Det viste sig, at de to i personer vidste, at der i parken var nogle kirsebærtræer. Herfra ville de plukke bær. De valgte så at klatre over en låge og ind i parken. De to blev afhørt og løsladt, siger Helle Lundberg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Kongehusets pressetjeneste for at få bekræftet, at der har været ubudne gæster på Gråsten Slot, og om det var prins Christian, der opdagede dem.

