Indrømmer smutter

Det er ikke altid let at huske, hvordan man skal opføre sig i disse corona-tider.

Selv for folk af den royale familie kan etiketten altså smutte, og man kan komme til at give det meget forbudte håndtryk, selvom man godt ved, at den ikke er helt heldig.

På Instagram indrømmer kronprinsesse Mary, at hun altså lige glemte, at håndtrykket er dødt og begravet under corona.

'Til lands, til vands og i luften - vi skal vænne os til at bære mundbind. Det er vigtigt, at vi sammen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. I går var jeg i Grenaa til mit første officielle besøg efter sommerferien. Til vands og i luften gik det fint, men til lands smuttede det for mig, og jeg kom desværre til at give hånd. Det mindede mig om, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden med at leve op til anbefalingerne. Pas på jer selv, og pas på hinanden', skriver kronprinsessen til at billede, hvor hun bærer mundbind.

Og på kort tid er det da også væltet ind med beskeder til Mary på opslaget.

'Tak for at vise vejen', skriver Puk Elgard.

'Det kan jo smutte for enhver. Selv en kronprinsesse', skriver en anden.

'Det kan smutte, men fedt, når vi erkender vores fejl', lyder det fra en tredje.

'Ordnet hurtigt'

Kronprinsessen deltog ved en udsætning af sømrokker i Grenaa, hvor hun er tilknyttet som præsident for WWF Verdensnaturfonden.

Over for Ekstra Bladet bekræfter WWF, at håndtrykket var med Verdensnaturfordens generalsekretær Bo Øksnebjerg, da de to mødtes inden nedsætningen af rokker.

- Vi var meget opmærksomme på at overholde alle retningslinjer til sømrokkeudsætningen, hvor der var højt humør og god stemning. Det var selvfølgelig en beklagelig fejl i situationen, der efterfølgende hurtigt blev rettet med en god gang håndsprit, lyder svaret fra Bo Øksnebjerg