Ingen smalle steder: Margrethes slot til 33,5 mio. totalrenoveret

Margrethe har langt om længe skrottet oliefyret og installeret den mere klimavenlige fjernvarme på Marselisborg Slot, som Ekstra Bladet beskrev det tidligere på ugen.

Det er dog langt fra den eneste ombygning, dronningen har iværksat, siden hun arvede den storslåede ejendom i Aarhus i 1967 af sin far, kong Frederik.

Hele 16 større ombygninger er det blevet til, mens vores pengestærke dronning har været ejer, og arbejderne har bestemt ikke været i småtingsafdelingen.

Høj sikkerhed

Af Aarhus Kommunes byggesagsarkiv listes samtlige byggesager på slottets fornemme adresse, Kongevejen nummer 100.

Selvom der fra kommunens side ikke gives udtømmende indsigt uden uopnåelig carte blanche fra hofmarskallatet, røbes en del detaljer ved dronningens byggerier gennem årene alligevel.

De største ombygninger fandt sted tilbage i 1967-1969, kort efter Margrethe og prins Henrik overtog det jyske slot.

Det havde stået mere eller mindre tomt, siden Margrethes farmor, dronning Alexandrine, gik bort i 1952, men før den dengang 27-årige kronprinsesse for alvor kunne begynde at sætte det i stand, skulle sikkerheden opgraderes.

Marselisborg Slot med sine tilhørende 13 hektar er vurderet af det offentlige til at være 33,5 millioner kroner værd. Foto: Skraafoto.kortforsyningen.dk

Poolen er otte meter i bredden, 10 meter i længden og 2,5 meter dyb. Foto: Carsten Ingemann

Margrethe og prins Henrik indrettede ved den store ombygning i slut-60'erne slottet således, at de hver fik deres arbejdsværelse. Her ses dronningens. Foto: Klaus Gottfredsen

Således blev der i 1968 opført en ny vagtbygning, og året forinden fik Margrethes VVS'er travlt med at lave et nyt toilet og baderum i en anden vagtbygning, så soldater eller andet væbnet mandskab kunne lade vandet uden at gå i buskene.

Senere i 1968 blev det så endelig Margrethes tur til at få sin nye hybel renoveret, og da det hårde arbejde først begyndte, var der ingen smalle steder.

Margrethe og prins Henrik havde jo netop fået en kontant folkegave, som til dels også blev brugt på at erhverve franske Chateau de Cayx, så penge var der tilsyneladende nok af.

Pool og nye toiletter

Det år blev der ved hovedbygningens sydgavl anlagt et 80 kvadratmeter stort svømmebassin, så det nygifte par kunne tage sig en dukkert på de varme sommerdage.

Desuden byggede man nyt køkken i stueetagen, istandsatte tre badeværelser på første sal samt endnu et badeværelse i tagetagen.

Byggeriet fortsatte året efter, hvor der blev lavet nyt toilet i tagetagen, ligesom portnerboligen også fik et toilet i tagetagen.

I stueetagen indrettede Margrethe og prins Henrik deres arbejdsværelser, en havesal, spisestue med tilhørende anretterværelse, et billiardrum, bad og toiletter samt værelser til hofmarskallen. Foto: Klaus Gottfredsen

På første sal byggede man ved den store modernisering af slottet i 1967-1968 soveværelser, påklædningsværelser og gæsteværelser. Her er et billede fra dronningens arbejdsværelse i stueetagen. Foto: Klaus Gottfredsen

I 1972, samme år, Margrethe indtog tronen efter sin fars død, satte hun sine håndværkere til at indrette toilettet og badeværelset i kavalerfløjen på ny.

Ligeledes fik toilet og bad i staldbygningen en overhaling, og toilettet i slottets stueetage blev også istandsat. Olietankene, der netop er taget ud af brug, blev løbende sænket i jorden 1974-1979.

I 80'erne blev der blot udskiftet en benzinholder og foretaget en i arkivet udefineret brandsikring, og derefter fulgte en række år uden de store ombygninger.

Udgift skjult

Først i 2010 blev der lavet nogle mindre ombygninger på slottet, mens der blev lavet omfattende kloakarbejde ved svømmebassinet i 2015, før olietankene blev taget ud af brug i år.

I dag lyder den offentlige vurdring af slottet på 33,5 millioner kroner, men det er formentlig betydeligt mere værd på markedet.

Det vides ikke, hvor mange millioner kroner dronningen har spenderet på at få indrettet Marselisborg Slot, da slottet er ejet af dronningen selv.

På anden sal lavede man gæstevrelser og værelser til personalet. Her ses dog stueetagen. Foto: Klaus Gottfredsen

Dermed hæfter dronningen også personligt for eventuel gæld, ligesom hun heller aldrig har kunnet få staten til at finansiere ombygningerne.

- Det er min private ejendom. Det er mig, der hænger på det, hvis man ser på det på den økonomisk-praktiske side.

- Man kan ikke gå til staten og sige: 'Vi trænger til et nyt badeværelse, eller der er skimmelsvamp i kælderen'.

- Det er der altså ikke, men det er op til os at holde det og gøre ved det. Derfor betaler vi også ejendomsskatter i Aarhus, siger hun i DR-dokumentaren 'Dronningens Slotte'.