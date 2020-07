Interviewede prinsen få timer før blodprop: - Han var meget stolt

TOULOUSE, FRANKRIG (Ekstra Bladet): - Min første reaktion var overraskelse. Jeg var lamslået, fortæller den franske journalist Jean-Luc Garcia til Ekstra Bladet om øjeblikket, hvor han hørte nyheden.

Prins Joachim var sent fredag aften blevet hasteindlagt og opereret for en blodprop i hjernen på Universitetshospitalet i Toulouse i Sydfrankrig.

Få timer inden havde Jean-Luc Garcia interviewet prinsen for det franske medie La Dépêche i 45 minutter på kongefamiliens slot Château de Cayx i Caïx.

Det gør journalisten til en af de sidste personer, der talte med prins Joachim, inden hans og resten af kongefamiliens liv pludselig blev vendt fuldstændig på hovedet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Han var meget stolt af sine nye forpligtelser, sin militære træning i Paris og det store ansvar, som han skal påtage sig, når han bliver forsvarsattaché, fortæller journalist Jean-Luc Garcia, der interviewede prinsen få timer før blodproppen. Foto: Marc Salvet/La Dépêche

Ingen tegn

Mødet med prins Joachim og prinsesse Marie gjorde stort indtryk på Jean-Luc Garcia.

- Prinsen og prinsessen virkede oprigtige og ægte. De var enormt sympatiske og menneskelige, og de udviste en stor interesse for folk omkring sig, siger han.

Journalisten er derfor med egne ord stærkt berørt af den skæbne, der er overgået prinsen.

- Da overraskelsen over prinsens indlæggelse fortog sig, blev jeg ramt af en følelse af tristhed, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Her er prins Joachim fortsat indlagt tirsdag. Han vil dog ifølge kongehuset snart blive flyttet fra intensivafdelingen. Det vides ikke, hvor længe prinsen skal være indlagt. Foto: Anthon Unger

Det var på familiens sommerferie på slottet Château de Cayx, at prins Joachim pludselig blev syg. Ifølge Jean-Luc Garcia var der under interviewet ingen tegn på, at der lå noget frygteligt i vente for prinsen.

- Da min kollega og jeg ankom til Cayx, kom prins Joachim ud på terrassen og bød os velkommen med et stort smil. 'Her er den smukkeste balkon i Frankrig,' sagde han, da vi kom op på slottet og så ud over vinmarkerne og floden, fortæller Jean-Luc Garcia.

- Bagefter kom prinsesse Marie ud. Vi talte om deres ophold her, og de fortalte, at de brugte deres dage på at gå vandreture, fiske, besøge den nærliggende campingplads og frem for alt slappe af på slottet.

- Der var intet i prinsens øjne, ord eller væremåde, som viste tegn på, at han snart ville blive ramt af den her ulykke. Han virkede sund, i god form og fuld af energi. Ingen træthed, ingen stress, fastslår journalisten.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Prins Joachim og familien er kendte ansigter i lokalområdet. For eksempel besøger de jævnligt den nærliggende campingplads, hvor de eksempelvis bader i floden eller tager en sejltur på det rolige vand. Foto: Anthon Unger

Joachim gav interview få timer før blodprop

Uvis fremtid

Siden fredag har prins Joachim været under behandling på hospitalets intensivafdeling.

Lørdag meldte kongehuset ud, at hans tilstand var stabil. Tirsdag formiddag oplyste de i en pressemeddelelse, at prinsen snart vil blive flyttet fra intensiv, men at han kommer til at forblive indlagt 'i den kommende tid'.

Her redegjorde kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, også for, hvordan blodproppen opstod.

'Blodproppen i hjernen skyldtes en pludselig dissektion af en arterie, og hospitalets lægefaglige team vurderer, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet,' lød det.

Ifølge lægernes vurdering vil prins Joachim ikke få fysiske følger eller andre men som konsekvens af blodproppen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det var under et sommerferieophold på slottet Château de Cayx, som ses på billedet her, at prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen. Foto: Anthon Unger

Meget stolt

Det er planen, at prins Joachim skal starte i et nyt arbejde som forsvarsattaché i Paris 1. september. Det nye job var også et af emnerne, Jean-Luc Garcia og prinsen kom ind på fredag under deres interview.

- Han var meget stolt af sine nye forpligtelser, sin militære træning i Paris og det store ansvar, som han skal påtage sig, når han bliver forsvarsattaché, fortæller Jean-Luc Garcia.

Selvom kongehuset tirsdag meldte ud, at prins Joachim ikke vil få fysiske følger eller andre men, står det dog lige nu hen i det uvisse, om prinsen overhovedet vil være i stand til at begynde i jobbet om lidt mere end en måned.

Men efter at have mødt ham, nærer Jean-Luc Garcia tiltro til prins Joachim.

- Prinsen er 'en fighter'. Jeg er sikker på, at han er tilbage i Caïx næste sommer sammen med prinsesse Marie - ved godt helbred og klar til endnu et interview, slutter journalisten.

Ekspert om Joachim: Han har været heldig

Prins Joachim er i bedring

Naboer krydser fingre for prinsen: - Han var her for ti dage siden

Kan få enorme konsekvenser

Joachim er et kendt ansigt i byen: - Det er rigtig trist

Ekspert om blodprop: Jo yngre - desto værre

Tv-læge om prinsen: - Skal tage medicin resten af livet

Kongehusekspert: Dronningen er dybt berørt

Sådan rammer en blodprop som prins Joachims