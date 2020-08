- Jeg er stolt af at bo i Danmark

Kronprinsesse Mary er fuld af taknemmelighed over de danske LGBTI+-rettigheder og stolt af at bo Danmark.

Sådan lyder hovedbudskabet i den følelsesladede tale, hun holdt som hovedtaler ved årets Copenhagen Pride Show, skriver TV 2 Lorry.

- I Danmark er LGBTI+-rettigheder ikke noget, vi er uenige om. Vi forstår, at for at skabe et godt og velfungerende samfund, er det vigtigt at alle bliver behandlet lige og med respekt og med de samme muligheder.

- Vi forstår, at hvem man elsker eller hvilken kønsidentitet, man har, ikke skal være afgørende for, om man kan deltage i samfundet fuldt ud og på lige fod og dermed være en del af fællesskabet, siger kronprinsesse Mary i sin tale.

Samtidig understreger kronprinsessen, at hun er stolt over at bo i Danmark.

- Vi har stadigvæk vores udfordringer i Danmark. Men som jeg har sagt igen og igen, er jeg stolt af at bo i et land, som er foregangsland. Et land, som taler højt om respekt for håndhævelse af rettigheder for LGBTI+-personer ude omkring i verden.

- Jeg mærker det på rejser, hvor jeg overalt i verden bliver mødt med beundring over, at vi i Danmark tør gå forrest i at sikre rettigheder for alle - uanset køn, kønsidentitet og seksualitet, siger Kronprinsesse Mary.

En regnbuefarvet kronprinsesseDet er ikke første gang, at kronprinsessen drysser kongeligt støv udover pride-arrangementer.

I 2019 blev det offentliggjort, at kronprinsesse Mary bliver protektor for regnbuearrangementet Copenhagen 2021, som blandt andet tæller Worldpride og Eurogames.

Det er første gang nogensinde, at en kongelig person stiller sig i spidsen for et stort internationalt LGBT+-arrangement.

I sin tale ved lørdag aftens Pride Show brugte kronprinsessen også anledningen til at minde om Copenhagen 2021, hvor hun understregede, hvor vigtig en rolle, Danmark kan spille i kampen for ligestilling globalt.

- Vi skal fortsat være et foregangsland. For selvom vi skriver 2020 er alt for mange LGBTI+-personer rundt omkring i verden fortsat ofre for had, vold, diskrimination, mobning og nedværdigende behandling. Og det kan vi og må vi ikke acceptere.

- Så vi skal stå sammen om at sende Copenhagen 2021-budskabet ud til hele verden; at her kan du føle dig inkluderet og være lige præcis den, du er, siger Kronprinsesse Mary.

Foruden protektorrollen ved Copenhagen 2021 har kronprinsessen tidligere gjort sig bemærket ved regnbue-events.

I 2019 deltog hun ved Danish Rainbow Awards, der er LGBT+-miljøets store årlige prisuddelingsshow, hvor personer, virksomheder og organisationer, der har gjort en positiv forskel for LGBT+-miljøet bliver hyldet.

I 2016 gik prinsesse Marie som den første danske kongelige med i Pride-paraden som protektor for AIDS-fondet.

Copenhagen Pride Show bliver sendt live på TV i samarbejde med TV 2 Lorry lørdag den 22. august. Man kan se med på TV 2 Lorry-kanalen og livestreame showet på TV 2 Lorrys YouTube kanal og på tv2lorry.dk klokken 18.30 til 21.45.